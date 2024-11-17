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الرياضة

وعكة صحية لمدرب المجر في مباراة هولندا

وعكة صحية لمدرب المجر في مباراة هولندا
17 نوفمبر 2024 12:20


لندن (د ب أ)
أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم أن آدم شالاي، مدرب المنتخب الوطني الأول، في حالة مستقرة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مواجهة هولندا في دوري أمم أوروبا مساء السبت، وتعرض شالاي لوعكة صحية خلال اللحظات الأولى من المباراة، وجرى نقله لمستشفى أمستردام من أجل إخضاعه لفحوص طبية.
وذكر بيان لاتحاد الكرة المجري أن «آدم شالاي تعرض لوعكة صحية خلال الدقيقة الأولى من مباراة هولندا مع المجر، لكن حالته مستقرة وواعٍ». وأضاف «جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أمستردام من أجل فحصه». وجرى استئناف المباراة، وخسرت المجر أمام هولندا بأربعة أهداف دون رد، حيث سجل فوت فيجهورست وكودي جاكبو هدفين من ضربتي جزاء لمنتخب هولندا في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل دينزل دومفريس وتيون كوبمينرس الهدفين الثالث والرابع للطواحين الهولندية.

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