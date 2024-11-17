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الرياضة

استاد آل مكتوم يستضيف ودية «الأبيض الأولمبي» وطاجيكستان

استاد آل مكتوم يستضيف ودية «الأبيض الأولمبي» وطاجيكستان
17 نوفمبر 2024 13:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي، نظيره طاجيكستان في الساعة الخامسة إلا ربعاً مساء الغد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الودية الثانية ضمن معسكر «الأبيض الأولمبي» استعداداً للاستحقاقات المقبلة، والتي تتصدرها التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق نقل المباراة إلى استاد آل مكتوم، بدلاً من ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة الذي استضاف الودية الأولى مساء الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز «الأبيض الأولمبي» بثلاثية نظيفة حملت توقيع جمال السعدي 38، وعلي المعمري 69، وعيد الحمادي 86.
تضم قائمة الأوروجواياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، خلال التجمع الحالي 26 لاعباً، هم: زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي، زايد الهاشمي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، أحمد نبيل (دبا)، مرزوق البدواوي (حتا)، سيف الكعبي، ضاري فهد، مايد الكاس، مطر زعل (الشارقة)، جوناس نافو، حازم محمد، خليفة المزروعي، سولومون سوسو، عيد الحمادي، منصور البلوشي (العين)، سعيد المقدمي (الفجيرة)، انطوني خياط (فرسان هيسبانيا)، أحمد رائد، جمال خليفة، علي عبدالعزيز (النصر)، سالم الحمادي (الوحدة) ربيع البلوشي، عتيق عصام (الوصل).

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