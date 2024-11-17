نجاح كبير لكأس الإمارات للكاتا بمشاركة 90 لاعباً



علي معالي (أبوظبي)

حققت بطولة كأس الإمارات للكاتا فردي فئات الناشئين، والناشئات والشباب والآنسات، وتحت 21 عاماً والرجال والسيدات، نجاحاً كبيراً على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية، وتصدر فريق شباب الأهلي فئة الناشئات بـ5 ميداليات (2 ذهبيتين، وفضية، و2 برونزيتين)، وحل ثانياً مركز طارق طوروسيان الرياضي بميدالية فضية، ثم شرطة دبي ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بميدالية برونزية لكل منهما.

وفي فئة الآنسات، تصدرت شرطة دبي البطولة بـ3 ميداليات ملونة (ذهبية، وفضية وبرونزية)، ثم الشارقة الرياضي للمرأة بميدالية برونزية، وفي فئة 21 عاماً إناث تصدر شباب الأهلي بذهبية وبرونزية، يليه الشارقة الرياضي للمرأة بميدالية فضية وخلفهما شرطة دبي بالبرونزية.

وفي فئة السيدات، تصدر الشارقة الرياضي للمرأة بميدالية ذهبية، ثم شرطة دبي بميدالية فضية وأخرى برونزية، تلاهما شباب الأهلي بالبرونزية، وفي فئة الناشئين، تصدر كل من الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) ونادي كلباء البطولة بميداليتين، ذهبية وفضية، تلاهما شباب الأهلي بـ2 برونزيتين، وفي فئة الشباب تصدر الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) البطولة بذهبيتين، تلاه شباب الأهلي بـ3 ميداليات متنوعة (فضية، وبرونزيتين)، يليهما نادي كلباء بميدالية فضية، وفي فئة 21 عاماً ذكور، تصدر الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) البطولة بـ3 ميداليات ملونة (ذهبية، وفضيتين) ثم شباب الأهلي بميدالية ذهبية وخلفهما كل من ناديي كلباء والذيد بميدالية برونزية، وفي فئة الرجال تصدر نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) البطولة بـ5 ميداليات متنوعة (ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية)، ثم شباب الأهلي بـ2 برونزيتين، ثم كلباء ببرونزية.

قام بتتويج الأبطال اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، ومختار سيف، رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.