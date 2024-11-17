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الرياضة

الإمارات تتصدر ترتيب «عربية» الشراع الحديث بـ 4 ميداليات

الإمارات تتصدر ترتيب «عربية» الشراع الحديث بـ 4 ميداليات
17 نوفمبر 2024 14:30


أبوظبي (الاتحاد)
تصدر منتخبنا الوطني لفتيات الشراع الحديث البطولة العربية الأولى التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 8 منتخبات، برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتان لبطلتنا مروة الحمادي، وفضيتان: واحدة لبطلتنا كاميليا القبيسي، وأخرى لبطلتنا مدية النيادي.
ونجحت بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي في الجمع بين إنجازين في النسخة الأولى للبطولة العربية للفتيات، حيث تمكنت من انتزاع ذهبيتين، الأولى في فئة إلكا 4 تحت 15 سنة، والثانية ذهبية الترتيب العام لنفس الفئة والتي شهدت مشاركة 7 متسابقات.
ونالت البطلة كاميليا القبيسي الميدالية الفضية في منافسات فئة إلكا 6 تحت 18 سنة التي شهدت مشاركة 4 متسابقات، فيما سارت زميلتها بطلتنا الصاعدة مدية خالد النيادي على نفس الطريق، مهديةً الإمارات الميدالية الفضية في منافسات أوبتمست التي شهدت مشاركة 10 متسابقات.
وعاند الحظ بطلتينا ضحى البشر التي شاركت في منافسات إلكا 6 وحلت رابعة بفارق ضئيل عن صاحبات المراكز الثلاثة الأولى، بينما حلت زميلتها اليازية الحمادي رابعة أيضاً في منافسات إلكا 4 الترتيب العام وتحت 15 سنة.
وتوج البطلات بعد ختام المنافسات الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، رئيس الاتحاد العربي للشراع، بحضور عضوي مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، كل من محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام، وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية.
وأهدى محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إنجاز منتخب الفتيات بتصدر البطولة العربية الأولى للفتيات في البحرين إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن هذا الحضور اللافت يعكس حجم الجهد الكبير والمتابعة من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والعمل المشترك والتنسيق القائم بين الاتحاد والأندية البحرية، بما يخدم المصلحة العامة ومسيرة المنتخبات نحو تحقيق النجاح والسعي للتفوق على مختلف الساحات.
وقال: تصدر منتخب الفتيات يؤكد التميز الذي تسير عليه منتخباتنا، بفضل اهتمام ومتابعة المسؤولين في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية البحرية، حيث يعتبر إنجاز البحرين، بتصدر فتياتنا للترتيب العام برصيد ذهبيتين وفضيتين، امتداداً لنجاح منتخبنا الوطني الذي توج في شهر فبراير الماضي بلقب البطولة العربية السادسة عشرة للمنتخبات، والتي استضافتها دولة الكويت بمشاركة 13 منتخباً.

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