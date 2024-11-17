الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فوز الظفرة والبطائح والشارقة في كأس الاتحاد للسلة

فوز الظفرة والبطائح والشارقة في كأس الاتحاد للسلة
17 نوفمبر 2024 15:00

علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق الظفرة على الوحدة في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال ضمن الجولة الرابعة، بفارق نقطة واحدة 80- 79، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة، شهدت إثارة قوية بين لاعبي الفريقين، تقدم الوحدة في الربعين الأول والثاني بنتيجة 22- 16، و17- 16، وتفوق الظفرة في الربعين الثالث والرابع 26- 13، و22- 20، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، هيثم قوجه، وكوستاس، وراقبها الدولي محمود رشاد.
وفي مباراة ثانية، فاز فريق البطائح على الوصل 100- 82 على صالة نادي الشارقة، انتهت الأرباع بنتيجة 26- 17,20- 16,21- 19,33- 30، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من حسن حاجي، حمزة عباس، علي البناي، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وفي مباراة ثالثة جرت على صالة نادي النصر بين الشارقة وشباب الأهلي، انتهت بفوز الشارقة على شباب الأهلي بفارق 22 نقطة (82- 60)، وغاب عنها عدد كبير من اللاعبين الدوليين بالفريقين والمتواجدين مع المنتخب الوطني في المعسكر الخارجي في صربيا، استعداداً لتصفيات كأس آسيا، وتأثر «الفرسان» بشكل أكبر من الشارقة للغيابات، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 15- 8,23- 20,21- 17,23- 15، وأدارها طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، محمد ريان، عمر الأسمر، وراقبها الدولي محمد الشمري.

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يهزم «سيتي كود» في معسكر صربيا
أحمد بن سعيد يستقبل وفد رابطة السلة الأميركية
اتحاد السلة
كرة السلة
كأس اتحاد السلة
آخر الأخبار
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
التعليم والمعرفة
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
اليوم 17:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز شمال إندونيسيا
اليوم 16:54
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
الرياضة
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
اليوم 16:49
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
اليوم 16:47
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك
الأخبار العالمية
قتيل وإصابتان بقصف على منطقة في روسيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©