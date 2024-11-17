فوز الظفرة والبطائح والشارقة في كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق الظفرة على الوحدة في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال ضمن الجولة الرابعة، بفارق نقطة واحدة 80- 79، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة، شهدت إثارة قوية بين لاعبي الفريقين، تقدم الوحدة في الربعين الأول والثاني بنتيجة 22- 16، و17- 16، وتفوق الظفرة في الربعين الثالث والرابع 26- 13، و22- 20، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، هيثم قوجه، وكوستاس، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق البطائح على الوصل 100- 82 على صالة نادي الشارقة، انتهت الأرباع بنتيجة 26- 17,20- 16,21- 19,33- 30، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من حسن حاجي، حمزة عباس، علي البناي، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفي مباراة ثالثة جرت على صالة نادي النصر بين الشارقة وشباب الأهلي، انتهت بفوز الشارقة على شباب الأهلي بفارق 22 نقطة (82- 60)، وغاب عنها عدد كبير من اللاعبين الدوليين بالفريقين والمتواجدين مع المنتخب الوطني في المعسكر الخارجي في صربيا، استعداداً لتصفيات كأس آسيا، وتأثر «الفرسان» بشكل أكبر من الشارقة للغيابات، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 15- 8,23- 20,21- 17,23- 15، وأدارها طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، محمد ريان، عمر الأسمر، وراقبها الدولي محمد الشمري.