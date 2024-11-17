مودريتش مطلوب في «مسقط رأسه»



أنور إبراهيم (القاهرة)

ينتهي عقد «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش «39 عاماً» مع ريال مدريد بنهاية الموسم، ولا توجد تأكيدات من جانب «الميرينجي» تفيد بإمكانية التجديد له، ولهذا يحاول نيناد بيليكا مدرب دينامو زغرب أول نادٍ لعب له مودريتش بمسقط رأسه، في بداية مسيرته الاحترافية، أن يقنع الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2018، بأن يعود في نهاية الموسم إلى ناديه القديم ليُنهي فيه مسيرته مع كرة القدم، اعترافاً له بالجميل لكونه انطلق منه إلى التألق في سماء الكرة الأوروبية حيث لعب لتوتنهام في 2008، ومنه إلى ريال مدريد في 2012، ولا يزال يدعم «أسطورته» بين جدران «البلانكوس».

ويحتفظ مودريتش بسجل حافل من البطولات والألقاب، لا يملكه الكثير من النجوم، إذ أنه فاز مع الريال بدوري أبطال أوروبا 6 مرات وبالدوري الإسباني «الليجا» 4 مرات، وكأس الملك مرتين والسوبر المحلي 5 مرات والسوبر الأوروبي 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات. وعندما كان في دينامو زغرب في بداياته، فاز بدوري كرواتيا 3 مرات.

ويأمل مدرب دينامو زغرب وجماهير كرواتيا في أن يُنهي مودريتش مسيرته الرائعة في مسقط رأسه.

وعندما سُئل نيناد بيليكا، في حديث لإذاعة ماركا، عن إمكانية عودة مودريتش إلى دينامو زغرب، قال: نعم.. من لا يريد ذلك، الكل يرغب في رؤيته في ناديه الأول، وأتمنى من كل قلبي أن يحقق لنا مودريتش هذا الأمل.

ولايزال مودريتش يقود منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية، ويواجه الاثنين منتخب البرتغال في الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات بهذه البطولة، بينما يخوض مباراته القادمة مع ريال مدريد الأحد 24 نوفمبر أمام ليجانس في الدوري الإسباني «الليجا»، قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى ملعب «الأنفيلد» لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا في ثوبه الجديد.