«الحميدي» بطل كرة القدم في «شاطئية كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم بمدينة كلباء، أبطال دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، التي شارك فيها أكثر من 4000 رياضي في 23 لعبة رياضية في الجماعية والفردية والبحرية ورياضات الدفاع عن النفس والإلكترونية واللياقة البدنية والألعاب المصاحبة.

شهد ختام الدورة- المباراة النهائية لكرة القدم، التي انتهت بتتويج فريق «الحميدي» على حساب فريق كلباء ليحقق اللقب للمرة الأولى، وحضر اليوم الختامي الشيخ صقر بن هيثم القاسمي، والشيخ سلطان بن سعيد القاسمي، والشيخ فيصل بن هيثم القاسمي، والشيخ محسن بن هاني البحراني، رئيس نادي العامرات العماني، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة.

شهد اليوم الأخير ختام منافسات عدد من الألعاب، وفي كرة القدم، نجح نادي الحميدي في الحصول على لقب الدورة للمرة الأولى في تاريخه والميداليات الذهبية بالفوز على كلباء «2-0»، وفي كرة السلة فاز خورفكان بالمركز الأول، وجاء الحمرية وصيفاً، والبطائح ثالثاً.

وفي الملاكمة شهدت منافسة الملاكمة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتم تكريم 41 لاعباً ولاعبة حصلوا على الميداليات الملونة، وفي الكرة الطائرة، فاز باللقب فريق تورنادو، وجاء العامرات وصيفاً، والعامرات (ب) ثالثاً.

وفي الجوجيتسو، تم تكريم 18 بطلاً في فئة الشباب و20 في فئة الكبار، وفي تحدي السباحة لفئة الأولاد لمسافة 1000 م حرة، فاز بالمركز الأول عبدالله أبو شباب، والثاني ناصر سيف، والثالث نضال سليمان، ولفئة الناشئين لمسافة 400 م حرة، جاء في المركز الأول عمر أجود، وفي الثاني مروان عمر وفي الثالث أحمد ياسر.