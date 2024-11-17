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الرياضة

أياكس الهولندي يستعيد شعاره «الكلاسيكي» بعد 34 عاماً!

أياكس الهولندي يستعيد شعاره «الكلاسيكي» بعد 34 عاماً!
17 نوفمبر 2024 14:05

أمستردام (د ب أ)
أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عودة شعاره الكلاسيكي إلى قميص الفريق، للمرة الأولى منذ 34 عاماً، بدءاً من موسم 2025-2026.
ونقل الموقع الرسمي لأياكس اليوم عن مينو جيلين الرئيس التنفيذي للنادي قوله: «سيحتفل أياكس بالذكرى السنوية الـ 125 لتأسيسه في 18 مارس، وستتضمن الاحتفالات الإعلان عن عودة الشعار الكلاسيكي».
وأضاف: «نحن نعلم أن غالبية مشجعينا كانوا يحملون هذه الرغبة لسنوات، وشعرنا أن الذكرى السنوية الـ 125 لتأسيسنا كانت اللحظة المثالية لإعادة الشعار الكلاسيكي إلى مشجعينا وأنفسنا».
وأوضح: «بالإضافة إلى ذلك، أظهر التاريخ أننا في أفضل حالاتنا عندما نظل مخلصين للحمض النووي لأياكس، ولهذا السبب فإننا نبذل قصارى جهدنا داخل النادي للحفاظ على هذا الحمض النووي، من فلسفتنا الكروية إلى قيمنا الأساسية، إن إعادة الشعار الكلاسيكي يرمز إلى هذا الالتزام ويعمل بمثابة تكريم لتاريخنا الغني وإلهام للمستقبل.. مستقبل يعتمد على كل ما نعتز به في نادينا».
وسيتم الاحتفال بعودة الشعار الكلاسيكي خلال المواجهة على ملعب يوهان كرويف في وقت لاحق اليوم، والتي تجمع بين أساطير أياكس وأساطير ريال مدريد، في مباراة بيعت تذاكرها بالكامل.

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