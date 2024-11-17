حتا و«الشارقة للمرأة» بطلا كأس الإمارات لسباق الطريق

خورفكان (الاتحاد)

أحرز نادي حتا لقب بطولة الرجال «عموم»، برصيد 16 نقطة، وتصدر أيضاً فئة الفردي عبر اللاعب فيسا تاديس، بينما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفئة الفردي في عموم السيدات عبر اللاعبة كلثوم موسى، كما حصد الصدارة في فئة الفرق، وذلك في منافسات بطولة كأس الإمارات لسباق الطريق التي نظمها اتحاد ألعاب القوى في خورفكان، بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة.

وتنافس المشاركون في جميع المراحل العمرية للأشبال بنين وبنات تحت 16 سنة لمسافة 2 كلم، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة 4 كلم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كلم، والعموم رجال وسيدات، لمسافة 10 كلم.

وتصدر حتا فئة الناشئين في الفردي وأحرز المركز الأول اللاعب حمد صالح، بينما فاز بمنافسات الفرق برصيد 20 نقطة، وفاز نادي النصر بصدارة فئة الأشبال بنين في فئة الفردي عبر اللاعب عبداللطيف إسماعيل، وجاء نادي حتا في صدارة الفرق برصيد 20 نقطة.

وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارة فئة الناشئات عبر اللاعبة أسميتا جانيش، وحقق نادي النصر لقب فئة الشباب عبر اللاعب إبراهيم رسلان، كما تصدر فئة الفرق برصيد 17 نقطة.

وشهدت فئة الرجال «مجتمعي» فوز هزاع خالد من شرطة دبي بالمركز الأول، كما حققت شرطة دبي صدارة الفرق، برصيد 10 نقاط، وصدارة سيدات مجتمعي في الفردي بحصد المركزين الأول والثاني عبر اللاعبتين موزة سيف الجابري وسعاد عبدالواحد سليمان، بينما فاز زياد حسني بلقب منافسات الشباب مجتمعي.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة فئة الفرق في منافسات الأشبال بنات، برصيد 10 نقاط، كما فاز بصدارة الفردي في الفئة نفسها عبر اللاعبة جويرية أحمد، وحقق أيضاً لقب الشابات في الفردي عبر اللاعبة مهيرة محمد سيف الكتبي.

حضر المنافسات وتوج الفائزين، اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسالم محمد النقبي رئيس نادي خورفكان، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية.