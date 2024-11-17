لا يوجد خطر.. كيميتش يشارك مع ألمانيا أمام المجر!

برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن قائد المنتخب الأول جوشوا كيميتش سيتواجد ضمن بعثة الفريق خلال رحلته لمواجهة المجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا، رغم استبداله خلال الفوز الكاسح على البوسنة والهرسك 7-0 أمس السبت كإجراء احترازي.

وبحسب بيان اتحاد الكرة الالماني فإن مشاركة كيميتش في المواجهة أمام المجر بعد غدٍ الثلاثاء ليست محل خطر.

وتعرض كيميتش لالتواء في الكاحل داخل منطقة جزاء فريقه في الشوط الثاني وتلقى العلاج في البداية داخل الملعب قبل استبداله.

وأكد كيميتش أن الإصابة لن تجبره على الراحة، وأوضح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً: «تعرضت لإلتواء بسيط في الكاحل، لو لم تكن النتيجة تشير إلى تقدمنا 6-0، ربما لم أكن لأغادر الملعب، كان إجراء احترازياً بشكل أكبر».

ويرغب جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا للانتظار قليلاً للتأكد من سلامة كيميتش قبل تحديد مصيره من مباراة المجر، التي ستكون المشاركة الدولية رقم 97 في مسيرته.