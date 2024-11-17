أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!

لندن (د ب أ)

تحدث البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته البالغة بمنصبه الجديد، وتطرق إلى طموحاته للمستقبل وإلى النهج الذي ينتوي اتباعه مع الفريق.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، الحوار المطول الذي أجراه أموريم مع مراسل النادي هاري روبنسون، والذي تطرق خلاله إلى السبب وراء موافقته على قيادة مانشستر، وما ينتظر أن تراه الجماهير من الفريق.

وقال المدرب البرتغالي: «أولاً، لقد شعرت بوجود رابط بيني والنادي ومن فيه، وهذا مهم جداً بالنسبة لي، لأنني أرغب في العمل مع أشخاص أرتاح لهم وأشعر بوجود رابط معهم. السبب الثاني هو تاريخ النادي العريق، الجميع هنا متعطشون للفوز وتحقيق النجاح، وأشعر أن هذا هو المكان المناسب لي لأنه يقدم لي فرصة لكي أكون جزءاً من هذا، السبب الأخير هو الجماهير بالطبع، إنهم رائعون، وعندما تشاهد تفاعلهم مع اللاعبين والمدربين في المباريات تعلم أن هذا نادٍ مميز للغاية».

وتحدث أموريم عما تردد بأن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصفه بـ «الشاعر»، وقال: «نعم، ولكن هذا من أجل المزاح فقط لأنني أتحدث من القلب دائماً».

وعن ذكرياته عن اللعب في أولد ترافورد مرتين من قبل، قال أموريم: «ليست ذكريات جيدة، فأنا أرغب في الفوز دائماً، ولكنني لم أفز هنا، جانب الاستمتاع مهم بالنسبة لي، ولكن الفوز يظل هو الأهم، أتذكر الجماهير يومها، كنت مدرباً لسبورتينج براجا وكنا متقدمين بهدفين دون مقابل، ولكنهم قلبوا النتيجة علينا وخسرنا المباراة، لذا هذا ملعب مميز للغاية».

وعن دور جماهير مانشستر في مستقبل الفريق، أوضح أموريم: «بالطبع، عندما تكون مدرباً بالطبع تريد الاستفادة من هذا العنصر المهم، أداء اللاعبين في الملعب هو الأساس بكل تأكيد، ولكن الأجواء مهمة جداً أيضاً، لأن اللاعبين يلعبون بشكل أفضل عندما تكون الأجواء حماسية، لذا بالطبع نحتاج لوجود الجماهير معنا لنحقق الفوز في المباريات».

وتابع: «الشيء الأكثر أهمية الآن هو الشعور بالانتماء للنادي، ونحن لدينا تاريخ طويل في هذا الجانب، والشيء الأهم بالنسبة لي الآن هو وضع المبادئ الرئيسية واستعادة الشخصية التي كانت موجودة داخل النادي في الماضي.. الفريق هو أهم شيء بالنسبة لي، وعندما يتم العمل كفريق، سيتألق اللاعبون بشكل فردي أيضاً، إذا كان علي أن أتحدث عن أهمية كل شيء، فالأولوية للشخصية والروح القتالية وأسلوب اللعب، الكل يرغب في الفوز، وأنا أريد أن أفوز مع اللاعبين والجماهير ولكن بوجود شخصية، وهذا ما أركز عليه طوال الوقت».

وأكد: «ربما لا تعرفونني كلاعب، ولكنني لعبت في كل المراكز تقريباً. لقد لعبت كظهير أيمن وكظهير أيسر وفي قلب الدفاع وفي وسط الملعب وعلى الجناح، والمركزان الوحيدان اللذان لم ألعب فيهما هما حارس المرمى ورأس الحربة».

وأوضح المدرب البرتغالي: «نعلم أننا نحتاج لبعض الوقت، ولكن علينا أن نربح الوقت بتحقيق الانتصارات في المباريات، الشيء الأهم بالنسبة لي هو شخصية الفريق، ربما لم يكن جميع اللاعبين حاضرين منذ اليوم الأول، ولكننا سنبدأ العمل على استعادة الشخصية على الفور، بالطبع سنتحضر للمباريات، ولكننا سنركز بشكل كبير على أسلوبنا والفلسفة التي نريد أن نطبقها، كيف سنلعب، وكيف سنضغط، الأشياء والتفاصيل الصغيرة، بطبيعة الحال لا يمكن العمل على كل التفاصيل بنسبة 100% الآن، لأن هذا سيربك اللاعبين، لذلك هدفي الأول حالياً هو العمل على شخصية اللاعبين والفريق».

وأضاف: أستطيع القول إن الجماهير سترى جزءاً من فلسفتي، لا أدري ما إذا كانت ستروق لهم أم لا، ولكن هذا ما يمكنني قوله، يجب أن نضع في حسباننا أنه ستكون هناك حصتان تدريبيتان فقط قبل المباراة، إنه الدوري الأفضل في العالم، ولكن إذا كان علي أن أقول شيئا لكم، فهو أنكم سترون جزءاً من الفلسفة التي ننوي العمل عليها بكل تأكيد».

وأشار: «لا أريد أن أقول إننا نحتاج لوقت طويل لأننا فريق شاب، إنهم جاهزون ومستعدون للتكيف مع متطلبات اللعب لمانشستر يونايتد، إنهم هنا، وهم جاهزون، نعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسنحاول أن نحصل على هذا الوقت مع المباريات، ولكن علينا أن نبدأ من اليوم الأول دون خوف ودون التفكير في أنهم غير جاهزين للعب في هذا المستوى، هذه ليست عقليتي، وليس هذا ما أفكر فيه، سيبدأون العمل من اليوم الأول وفق رؤيتنا، هذا هو هدفنا».

وشدد أموريم على أن تاريخ النادي يجب أن يشكل مصدر إلهام للاعبين، موضحاً: «بكل تأكيد، لهذا السبب نحن مانشستر يونايتد، إذا سألت الكثيرين من هو أكبر نادي في إنجلترا، سيجيبونك بأنه مانشستر يونايتد، لذا هذا جزء من التاريخ، وعلينا أن نؤدي في الملعب وفق هذا الواقع لنظهر ذلك ونحاول أن نفوز في المباريات».

وختم أموريم حديثه بالقول: «إنها مسؤولية كبيرة، إنه لشرف كبير لي أن أكون موجوداً هنا. لقد كان هذا خياري الوحيد لأنني أعتقد أنني أشعر حقاً بمدى أهمية هذا النادي، سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، وسأدافع عن لاعبي فريقي إذا لزم الأمر، طوال الوقت، ضد الجميع هذه نقطة أساسية بالنسبة لي، وسأحاول بذل قصارى جهدي لوضع هذا النادي في المكانة التي ينتمي إليها، وأؤمن بقدرتنا على تحقيق النجاح».