بيريز يرفض «صفقات الشتاء» في الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وخوسيه أنجيل سانشيز المدير الرياضي، عقد أكثر من صفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل سد العجز الواضح في خط دفاع الفريق على وجه التحديد، ويطالبان بالتعاقد مع 4 لاعبين على الأقل في يناير المقبل، وليس في صيف 2025.

وكشفت صحيفة «ريليفو» النقاب عن أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يوافقهما الرأي، وإنما ينوي التعاقد مع نجوم من طراز عالمي، ولكن ليس في الشتاء، وإنما في الصيف المقبل، لأنه لا يُفضل التعاقدات في منتصف الموسم.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد إذا سار على النهج الذي يريده بيريز، فإن قوام الفريق سينخفض بدرجة كبيرة حتى نهاية الموسم، في ظل احتمالات حدوث إصابات جديدة لبعض للاعبين، وبالتالي سيجد أنشيلوتي نفسه محروماً من خدمات البرازيلي إيدر ميليتاو، والإسباني داني كارفاخال من دون إيجاد بديلين لهما، نظراً لأن إصابة كل منهما بالرباط الصليبي، ستبعدهما عن الملاعب حتى الموسم المقبل، إلى جانب ما يُستجد من إصابات في صفوف الفريق، ما يعني أنه سيُحرم من «الخيارات الدفاعية» اللازمة، التي تساعده على إستكمال الموسم بنجاح، في حالة تصميم رئيس النادي على عدم عقد أية صفقات جديدة في الشتاء.

وفي سياق متصل، أفادت بعض المصادر الصحفية الإسبانية إن حالة من الانقسام تسود داخل ريال مدريد، بسبب الاختلاف على دور الإيطالي أنطونيو بينتوس المعد البدني للفريق، إذ يتهمه البعض بأنه وراء الإصابات الكثيرة التي ضربت كل خطوط الفريق منذ الموسم الماضي، حيث تعرض أكثر من 17 لاعباً هذا الموسم للإصابة، وإن كان هو نفسه يلقي باللوم على جدول المباريات المزدحم جداً.