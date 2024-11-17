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الرياضة

«دبي الدولية» للقفز بالمظلات تنطلق 28 نوفمبر

«دبي الدولية» للقفز بالمظلات تنطلق 28 نوفمبر
17 نوفمبر 2024 17:41

دبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضات الجوية عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة دبي الدولية للقفز الحر بالمظلات، التي ينظمها الاتحاد بدعم من مجلس دبي الرياضي، في «سكاي دايف دبي»، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة مظليين من 20 دولة أكدوا مشاركتهم حتى الآن.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى تغيير موقع منافسات بطولة دقة الهدف، حيث تم اختيار شاطئ الصفوح «بين القصرين» ليكون موقعاً مثالياً وآمنا للقافزين، فيما ستقام منافسات بطولة التزحلق على الماء في سكاي دايف دبي كالمعتاد.
وأعلن يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن اختيار 26 حكماً لإدارة منافسات المسابقتين.

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