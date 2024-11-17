فيصل الغامدي: أحلم بترديد «النشيد السعودي» في كأس العالم

الرياض (د ب أ)

تحدث فيصل الغامدي، نجم المنتخب السعودي، عن طموحات فريقه في المباريات القادمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، معرباً عن فخره الشديد بارتداء قميص بلاده، ورغبته بأن يقوده للمجد في السنوات المقبلة.

وكان الغامدي أحد اللاعبين الذين شاركوا في تعادل المنتخب السعودي من دون أهداف مع مضيفه منتخب أستراليا، يوم الخميس الماضي، بالجولة الخامسة في المجموعة الثالثة بالمرحلة الثالثة لتصفيات آسيا لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ولم تكن المهمة سهلة أمام أستراليا في ملبورن، وما يتطلبه ذلك من تغير الساعة البيولوجية بسبب عامل السفر، ومع احتشاد ما يقرب من 28 ألف متفرج لدعم أحد المنتخبات القوية في قارة آسيا، كل ذلك يؤكد أن الأخضر كان يخوض لقاء صعباً، ومصيرياً في ذات الوقت.

وقال الغامدي في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم: «أجمل شعور للاعب كرة القدم هو ترديد نشيد بلاده الوطني في ذلك المحفل العالمي كأس العالم، أي لاعب تسأله عن أفضل لحظاته بالتأكيد ستكون مرتبطة بمنتخب بلاده».

ولم يخف الغامدي شغفه الشديد بأن يتواجد مع «الأخضر»، حيث تعول عليه الجماهير بأن يكون أحد نجوم المستقبل في هذه المرحلة الانتقالية للفريق، بعدما أظهر شجاعة واضحة في رغبته بلعب هذا الدور.

وأضاف الغامدي: «أسعى إلى أن أكون جزءاً من المجموعة، وأن أقدم أقصى ما لدي دون ادخار أي جهد، وأن أساعد زملائي في تحقيق النتائج الإيجابية، كون كرة القدم كرة جماعية تعتمد على جميع عناصر الفريق».

وتابع: «كل حصة تدريبية تمضي لابد أن تساهم في تطويرك، وهو أمر أختبره رفقة زملائي في المنتخب، وبمساعدة الطاقم الفني».

ويأمل لاعبو المنتخب السعودي في أن يقوموا بردة الفعل المطلوبة مع المدرب الفرنسي العائد هيرفي رينارد، الذي يحظى باحترام كبير بين الجماهير السعودية، ويملك خبرة إيجابية مع الفريق، وهو ما وضحه فيصل الغامدي.

وقال الغامدي: «رينارد يعرف الكرة السعودية جيداً، كما ذكر في تصريحات صحفية سابقة بأنه ظل متابعاً لها حتى بعد رحيله عن المنتخب، الأمر الذي ساعده مع عودته لنا، فهو يعرفنا جيداً، وبالتالي يعرف كيف يوظف إمكاناتنا ويسخرها لخدمة الفريق».

وأضاف النجم السعودي: «مواجهة إندونيسيا بعد غدٍ الثلاثاء بتصفيات المونديال هي بداية مرحلة جديدة، لذلك يجب أن نكون في كامل جاهزيتنا وأن نقدم كل ما لدينا لتحقيق الهدف الذي يبحث عنه الجميع وهو التأهل للمونديال، الأمور تسير بشكل جيد، فالجميع يدرك أهمية المرحلة الحالية، والتي نتعامل معها بالشكل المطلوب».

وربما لا يكون مركز المنتخب السعودي الحالي في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مرضياً للاعبين، والمسؤولين، والجماهير، لكن الغامدي أكد أنه يجب التركيز على لعب كل مباراة على حدة، والتركيز على نيل النقاط الثلاث، وحينها ستسير الأمور إلى الأمام.

واختتم الغامدي الذي يلعب في فريق بيرسكوت البلجيكي تصريحاته بالقول: «الحديث عن المركز الحالي لا يبدو مهماً، الأهم في الفترة الحالية أن نجعل تركيزنا على نتائج مبارياتنا المقبلة، لأن الانتصار في جميع المباريات سيكون كفيلاً بنيل إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم، لذلك نصب تركيزنا فقط على هذه المباريات».

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 13 نقطة، بعد خوض الجولات الخمس الأولى، فيما تتواجد منتخبات أستراليا والسعودية والصين في المراكز من الثاني حتى الرابع على الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب البحرين المركز الخامس بخمس نقاط، ويقبع منتخب إندونيسيا في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.