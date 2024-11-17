محمد صلاح يُسعد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة (د ب أ)

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في الإمارات لحضور ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، اليوم، كضيف شرف.

وتحدث صلاح عن مسيرته الكروية والنجاحات التي حققها، وتطرق أيضاً لعدد من الكتب التي كان لها دور في تكوين شخصيته والإنجازات التي حققها، وذلك خلال ندوة حضرها المئات من رواد معرض الشارقة الدولي للكتاب.

كما وقع النجم المصري على عدد من قمصان ناديه الإنجليزي لإهدائها لعدد من الجماهير الحاضرة في المعرض.

ويغيب نجم ليفربول الإنجليزي منذ الشهر الماضي عن معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري لإراحته بدنياً بعد ضمان التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بالمغرب.

وتعادل المنتخب المصري خارج أرضه مع الرأس الأخضر بنتيجة 1-1 يوم الجمعة الماضي، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة بوتسوانا بعد غدٍ الثلاثاء في استاد القاهرة.

ويعد محمد صلاح البالغ من العمر 32 عاماً، النجم الأول لفريق ليفربول منذ انضمامه للنادي في صيف 2017، قادماً من روما الإيطالي، وينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2025.