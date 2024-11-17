«أي جي كايا» تحصد ذهبية الأفراس و«باسندرا» وصيفة

عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، منافسات الجولة النهائية من جولات بطولة الجياد العربية التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بالعاصمة الرياض، ويشارك في منافساتها 237 جواداً تمثل 130 مربطاً من أنحاء العالم المختلفة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية.

وتهدف البطولة إلى الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية، وصناعة حدث رياضي تنافسي، والتحفيز على تربية الجياد العربية، وكانت جولات البطولة انطلقت فبراير الماضي، في قطر، ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، وعمان، وفرنسا، ثم هولندا وإيطاليا، بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على نجاح البطولة، وقوة المنافسة بين الخيول، مشيداً بمشاركة أكبر مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، في فعالياتها. وأكد سموه أن تنظيم مثل هذه البطولات يشجع ملاك الخيول على الاهتمام بتربية الخيل، والمشاركة في المنافسات والبطولات الدولية، مشيراً إلى أن اهتمام دولة الإمارات بتربية الخيول العربية يهدف إلى إبراز الموروث الوطني، وأن مرابط الخيل العربية الأصيلة على أرض الإمارات من الأهم عالمياً.

ولفت سموه إلى أن إمارة عجمان تولي رياضات الخيول عناية كبيرة كجزء أصيل من اهتمامها بتطوير القطاع الرياضي، وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والدولية، التي تسهم في جذب واكتشاف المواهب الرياضية وتدريبها وتأهيلها للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية. وأكد سمو ولي عهد عجمان، حرص الإمارة على توفير الإمكانات اللازمة كافة لإطلاق البطولة في دورتها المقبلة، وبما يسهم في تعزيز مكانتها موطناً لاستضافة رياضات الفروسية وأقوى البطولات العالمية.

وحققت خيول مربط عجمان المشاركة في منافسات الجولة النهائية من جولات بطولة الجياد العربية نتائج متميزة، حيث توجت «أي جي كايا» بذهبية الأفراس، بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى الجولة كاملة، والمركز الأول في المنافسات الختامية بالرياض، وحققت «باسندرا» المركز الثاني في جولة الرياض في فئة الأفراس ونالت الفضية. وتضمن برنامج ختام الجولات إقامة نهائيات بطولات «مهرات وأمهار» أعمار سنة، و«مهرات وأمهار» أعمار سنتين وثلاث سنوات، وبطولتي «الأفراس» و«الأفحل»، إضافة إلى تسليم جوائز أفضل مزرعة، ومنتج، وعارض أو عارضة.

3 مواقع

تقام «جولة الجياد العربية» في العام 2025 في ثلاثة مواقع متميّزة جديدة، هي: عجمان، ولندن في المملكة المتحدة، وبراغ في جمهورية التشيك، حيث ينطلق موسم السنة المقبلة من عجمان في الفترة ما بين 3 و6 يناير المقبل، وتقام الجولة في منطقة الزوراء، وذلك بالتزامن مع «بطولة عجمان لجمال الخيل العربي». وتنتقل الجولة بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم تنظيم البطولة في منطقة «كتارا»، بين 5 و8 فبراير، قبل العودة إلى مسقط في سلطنة عُمان بين 6 و8 مارس.

وستتجه الجولة إلى الرياض حيث ستقام في الفترة ما بين 9 و12 أبريل، وستكون المحطّة الأخيرة في الشرق الأوسط.