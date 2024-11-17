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الرياضة

وزير الرياضة المصري يحيل واقعة «توقف قلب لاعب» للتحقيق

وزير الرياضة المصري يحيل واقعة «توقف قلب لاعب» للتحقيق
17 نوفمبر 2024 21:28

القاهرة (د ب أ)
قرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إحالة واقعة محمد شوقي، لاعب فريق كفر الشيخ، الذي تعرض للسقوط وتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين في دوري الدرجة الأولي المصري لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، اليوم، أن صبحي وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.
وقال إنه في حالة ثبوت أي مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.
واستعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

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