منصور بن محمد يشهد نهائي البطولة العالمية للترايثلون

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نهائي البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» في مضمار ميدان بدبي، وأشاد بأداء المشاركين المتنافسين على لقب البطولة العالمية.

وقال سموه إن إقامة نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100، تعكس مكانة دبي الرائدة وجهةً نموذجيةً لاستضافة وتنظيم أهم البطولات والفعاليات بمختلف الرياضات، مؤكداً أن القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق مزيد من النمو، وتعزيز جاذبية دبي لاستضافة، وتنظيم هذه البطولات العالمية الكبرى، وتوفير كل السبل والمقومات لإنجاحها لما تتميز به من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية عالمية المستوى، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة رياضية مفضلة لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بنجاح وتميز.

يذكر أن مارتن فان رييل إكس، من بلجيكا، فاز بسباق النخبة للرجال، لينهي الموسم بفوزه باللقب العالمي المرموق.

في سباق النخبة للسيدات، قدمت الأميركية تايلور نيب أداء رائعاً، لتحصد لقب السباق ولقب البطولة، وتعزز سيطرتها على هذه الرياضة.

وشهد سباق النخبة للرجال منافسة مثيرة بين أكثر من 2100 رياضي من الفئة العمرية تنافسوا جنباً إلى جنب مع أبطالهم في سباق الفئة العمرية 100 كيلومتر.

واحتلت كارولين بريدجز من المملكة المتحدة المركز الأول في سباق الفئة العمرية للسيدات، وسجلت زمناً بلغ 04:02:27 ساعة، وشارك هيستر بولوك من المملكة المتحدة، وتألق فيليبي أزيفيدو كأحد الرياضيين المتميزين في الفئات العمرية، وحصد المركز الأول في فئة الرجال في زمن قدره 03:23:11 وجاء كوينتين أمارال، المقيم في دولة الإمارات بالمركز الثاني بعد أن اجتاز خط النهاية في زمن قدره 03:25:4 ساعة.

وإلى جانب السباق، استمتع الحضور بالعديد من الأنشطة الترفيهية العائلية في قرية السباق بمضمار ميدان التي شهدت تنظيم أنشطة متعددة، شملت الموسيقى الحية.