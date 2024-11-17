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الرياضة

1200 لاعب ولاعبة في «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بالبرازيل

1200 لاعب ولاعبة في «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بالبرازيل
17 نوفمبر 2024 23:37

ريو دي جانيرو (وام)

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نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بطولة دولية جديدة ضمن جولاتها العالمية في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على مدار يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في مركز «ريوسينترو»، بمشاركة نخبة الرياضيين من فئات المحترفين والأساتذة والهواة والبراعم، وصل عددهم إلى أكثر من 1200 لاعب ولاعبة.
تميزت البطولة هذا العام بمبادرتها الإنسانية العميقة، بعدما أتاحت الرابطة الفرصة لأكثر من 800 طفل وشاب من مختلف الجمعيات في البرازيل للتنافس على بساطها، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأقل حظاً، وإبراز القيم النبيلة للرياضة.
وتعاونت الرابطة لهذه الغاية مع أكثر من 20 مشروعاً مجتمعياً في البرازيل لتوفير تجربة رياضية استثنائية للأطفال والشباب من المجتمعات المحرومة من تلك النشاطات، إذ شارك هؤلاء في بطولة بمعايير دولية لأول مرة، ضمن أجواء احترافية تشرف عليها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما أتاح لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم الرياضية واكتساب الثقة بالنفس والخبرات الدولية، مع تسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تتركه الرياضة في بناء مجتمعات متماسكة ومزدهرة.
وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين الرياضيين، الذين قدموا عروضاً مميزة على البساط، واستعرضوا مهاراتهم في أجواء احترافية أقيمت بمعايير عالمية.
وعكس الحضور البرازيلي الكامل أهمية الجوجيتسو، بوصفها رياضة شعبية لها تراثها وتقاليدها في الثقافة البرازيلية، ودورها في تعزيز القيم الإنسانية، مثل الانضباط والمثابرة، خاصة في أوساط الشباب.
وتشرف شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، على تنظيم بطولة «أبوظبي إكستريم» في ريو دي جانيرو.

الجوجيتسو
البرازيل
ريو دي جانيرو
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