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الرياضة

راشد الملا بطل العالم للدراجات المائية للمرة السادسة

راشد الملا بطل العالم للدراجات المائية للمرة السادسة
18 نوفمبر 2024 10:03

أبوظبي (الاتحاد)
تُوِّج البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية، بعد تألقه في الجولة الختامية، التي أقيمت في مدينة توبا بإندونيسيا، حيث نجح الملا في تحقيق المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية، مضيفاً بهذا الإنجاز لقبه السادس في البطولة العالمية .
وأبهر الملا لجنة التحكيم والجماهير بتقديمه أفضل وأقوى العروض الاستعراضية على دراجته المائية خلال الجولة الختامية، ما مكّنه من حصد العلامة الكاملة.
بهذا الأداء الاستثنائي، رفع راشد الملا رصيده إلى 147 نقطة في الترتيب العام للبطولة، متفوقاً على منافسه الإيطالي روبرتو مارياني، الذي حل ثانياً برصيد 135 نقطة .
وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهذا الإنجاز المميز قائلاً :
إن راشد الملا يمثل نموذجاً للرياضي الإماراتي المبدع، الذي يجمع بين القوة والمهارة ليرفع علم الإمارات عالياً في المنافسات العالمية. إن هذا الإنجاز هو دليل على تطور الرياضات البحرية في الدولة، ويؤكد قدرتنا على المنافسة والتميز في الساحات الدولية، ونتمنى لراشد المزيد من النجاح والاستمرار في تحقيق الانتصارات .
ويُعد هذا الإنجاز استمراراً لمسيرة راشد الملا الحافلة، ويؤكد هيمنته المطلقة على فئة الحركات الاستعراضية في بطولة العالم.

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