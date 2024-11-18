«الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج» تُدشن منافساتها الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج للرجال والسيدات، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة بأبوظبي، بمشاركة 581 لاعباً ولاعبة يمثلون 39 نادياً.

وتقام البطولة ضمن أنشطة ومسابقات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وأجندته الحافلة بالبطولات الطموحة لنشر ثقافة اللعبة، وتطوير مسيرتها على مستوى الدولة، والعمل على رفع المستويات الفنية للأندية واللاعبين من أجل الوصول بهم لأعلى مراحل الجاهزية، دعماً لخطط اكتشاف المواهب وتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل العالمية الكبرى.

وتتضمن منافسات البطولة اعتماد نوعين من أنواع نزالات الكيك بوكسينج، وهما «البوينت فايت، الكيك لايت»، حيث يتنافس في نزالات البوينت فايت من عمر 7 سنوات وحتى 40 عاماً، ويندرج تحتها 16 وزناً للمنافسة تحت فئة الصغار (7 و8 و9 سنوات) (ذكور وإناث)، و12 وزناً للمنافسة ضمن فئة الأشبال (10 و11 و12 سنة) ذكور وإناث، و18 وزناً، ضمن فئة الناشئين (13 و14 و15 سنة) ذكور وإناث، و14 وزناً ضمن فئة الشباب (16 و17 و18 سنة) ذكور وإناث، إضافة إلى 14 وزناً لفئة الكبار (19 إلى 40 سنة) رجال وسيدات.

فيما يشمل نوع «الكيك لايت» التنافس على ألقاب فئة الشباب (16 و17 و18 سنة)، 14 وزناً للذكور والإناث، فيما تقام لمنافسات فئة الكبار (19 و40 عاماً)، 14 وزناً، رجال وسيدات.

ويتضمن برنامج البطولة، البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم غدٍ الأربعاء في مقر اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بأبوظبي، وفي دبي تم اعتماد فندق هوليدي إن فيستفال سيتي، فيما تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة عند الساعة الثالثة عصراً بالأدوار التأهيلية وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة العاشرة صباحاً، وتنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة العاشرة صباحاً.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي: «نفخر بمواصلة تنظيم البطولات، وتقديم البرامج التطويرية بمستوى متوازن لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، سعياً للوصول بهما إلى أعلى مراتب النجاح والتفوق، كما يولي اتحاد اللعبة أهمية كبيرة لدعم خطط توسيع نطاق ممارسة الكيك بوكسينج، وتقديم كل سبل النجاح للأندية واللاعبين بمختلف أنواع المنافسات».

وأضاف: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج للرجال والسيدات وسط مشاركة مميزة في البطولة من قبل اللاعبين والأندية، حيث تعكس المشاركة الكبيرة مستوى التفاعل المهم مع بطولات الاتحاد وأهميتها من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وفرص التطوير، وصقل المهارات عبر تجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة».

وتابع: «نسعى من خلال هذه البطولة لتقديم أفضل التجارب للمواهب الواعدة لاثبات قدراتها وإمكاناتها في حلبات النزالات، خصوصاً أن البطولة تضم نوعين من المنافسات «البوينت فايت، الكيك لايت»، كما تمثل البطولة محطة اختبار مهمة للمواهب، وجميع اللاعبين لتقديم أفضل المستويات، والوقوف على جاهزية المشاركين وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب للمنتخبات الوطنية».