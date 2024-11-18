«العتعت» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

أبوظبي (الاتحاد)

نجح المهر الليبي «العتعت» في حسم لقب المحطة المغربية، من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها رقم 13، التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين حول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيول العربية، دعماً لخطط الحفاظ على مسيرته التراثية الرائدة.

وتمكن المهر «العتعت» المنحدر من نسل «نو ريسك ألموري - شيمة قرطابية بنت داحس»، للمالك مصطفى أحمد تيكا، وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وتحت قيادة الفارس خالد مفتاح العماري، من تحقيق فوز مميز وأداء بطولي مكنه من التفوق عن جدارة واستحقاق، وحصد لقب السباق الذي أقيم لمسافة 1750 متراً، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في المغرب وأوروبا.

ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:05.81 دقيقة، ووقف بالمركز الثاني «مرجانه أطلس» من نسل «شارة الخالدية - زنجا بنت دورمان»، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «ماموني فال» من نسل «المأمون مونلو - فيستال بنت مهاب».

حضر السباق، وتوج الأبطال، فيصل الرحماني الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بجانب عمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهشام دباغ نائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وقال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بالنجاحات الباهرة التي حققتها الكأس الغالية التي أقيمت ضمن الملتقى الدولي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، الذي يعد من أهم سباقات الخيل في القارة الأفريقية».

أضاف: «إن الكأس الغالية وصلت إلى هذه المرتبة المتقدمة عالمياً، بفضل رؤية ودعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان آل نهيان، مجدد الخيل العربي، الذي أحدث نقلة نوعية في تطوير منظومة سباقات الخيل العربية، وباتت تعاصر أعلى المراتب العالمية»، مبيناً أن أسرة الخيل العربية تواكب حقبة ذهبية في ظل دعم ورعاية سموه المتواصلة لمسيرة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن توجيهات سموه تقودنا للعالمية بنوعية السباقات واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم، ومشاركة نخبة الخيل العربي والملاك والمربين.

وتابع: «نُشيد بدور وجهود الأشقاء في المغرب على التنظيم الرائع، ونبارك للأخوة في ليبيا فوزهم بلقب سباق الكأس الغالية، الذي يعتبر الأعلى قيمة والأهم في تاريخ سباقات الخيل العربية على الصعيد الدولي، كما نشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها سفارة الدولة في المملكة المغربية الشقيقة».