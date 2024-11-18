من بيلينجهام إلى كارسلي: شكراً لك لقد استعدت ابتسامتي



لندن (د ب أ)

وجّه جود بيلينجهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الشكر للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذي سيرحل عن منصبه، بعدما أعاد الابتسامة على وجهه أثناء اللعب لمنتخب بلاده. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الست مباريات التي تولى فيها كارسلي تدريب المنتخب الإنجليزي انتهت بشكل رائع، بعدما فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيرلندي 5 / صفر على ملعب ويمبلي، ليضمن عودة المنتخب الإنجليزي للمستوى الأول في دوري أمم أوروبا.

وساهم بيلينجهام بشكل كبير في هذا الفوز، حيث مرر ثلاث تمريرات حاسمة، وحصل على جائزة رجل المباراة، وفعل كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف. وظهر الإحباط على وجه نجم ريال مدريد في بعض الفترات في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي، والتي شهدت وصول المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية، ولكنه أثنى على كارسلي، لمساعدته في الاستمتاع باللعب الدولي مرة أخرى.

وكتب بيلينجهام على «إنستجرام»:«أوجه شكراً كبيراً إلى لي وجهازه على عملهم، خلال هذه المعسكرات القليلة». وأضاف:«استعدت ابتسامتي أثناء ارتدائي قميص المنتخب الإنجليزي، أنا ممتن للغاية». وأعرب كارسلي، الذي عمل مع بيلينجهام في منتخب تحت 21 عاماً، عن إعجابه بقدرات اللاعب القيادية. وقال:«دائماً ما يلعب بمسؤولية. أعلم أننا نراها خلال المباريات فقط، ولكنه يفعل هذا خلال التدريبات، يقوم بتوجيه الآخرين من خلال سلوكه، إنه شخص رائع يجب أن يكون موجوداً، لأن الناس يرغبون في أن يصبحوا مثله ويتنافسوا معه».



