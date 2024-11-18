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الرياضة

حدث في دوري الأمم الأوروبية.. «احتجاج بالأحذية» !!

حدث في دوري الأمم الأوروبية.. «احتجاج بالأحذية» !!
18 نوفمبر 2024 12:13

 
علي معالي (أبوظبي)
فاض الكيل بالجماهير، بعد الهزيمة السادسة في دوري الأمم الأوروبية، وهو ما دفع جماهير فنلندا إلى «رفع الأحذية»، احتجاجاً على ما يقدمه المنتخب الذي لم يحقق أي انتصار منذ 363 يوماً، وكان على سان مارينو بنتيجة 2- 1، وفي الدوري الأوروبي لقي منتخب فنلندا الهزائم المتتالية من اليونان، ذهاباً وإياباً، والهزائم نفسها من إنجلترا، وإيرلندا، ما جعل الفريق يقبع في قاع ترتيب المجموعة (B2).
بعد نهاية المباراة، قامت الجماهير الفنلندية بخلع الأحذية في المدرجات، وظلت تلوح بها لبضع دقائق في الهواء، ما يدل على حزنهم على أداء المنتخب، وخيبة أملهم في وجود منتخبهم مع كبار القارة الأوروبية.
وهذه السلسلة من الخسائر المتتالية التي وصلت إلى 6 مباريات، لم تحدث منذ أكثر من 40 عاماً، وكتبت الجماهير كذلك لافتات في المباراة التي جرت في هلسنكي، موجهة لرئيس الاتحاد الفنلندي تطالبه بالرحيل قائلة: «اتركوا أماكنكم».

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