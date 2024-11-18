منتخب السلة يُنهي معسكره الصربي بانتصار بـ«فارق نقطة»



علي معالي (أبوظبي)

بفارق نقطة واحدة، (72- 71)، فاز منتخبنا الوطني لكرة السلة على فريق سيتي كود الصربي، استعداداً لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا يومي 22 و25 من الشهر الجاري في دبي أمام لبنان والبحرين، والانتصار الودي هو الثالث لمنتخبنا في معسكره الخارجي بصربيا، حيث فاز من قبل على فريقي فيروزا وزيموان، ثم أنهى معسكره بفوز ثالث على سيتي كود.

وحقق المنتخب الذي ضمت قائمته 17 لاعباً الاستفادة القصوى من هذا المعسكر بالانسجام المناسب بين جميع اللاعبين، خاصة أن المنتخب بدأ معسكره الأول في دبي من دون ثلاثي لاعبي شباب الأهلي أحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر، لوجودهم في مباراة «الفرسان» ضد الأهلي البحريني في دوري سوبر غرب آسيا بالمنامة.

يحصل المنتخب على راحة اليوم، على أن يعود للتدريبات صباح الغد على صالة نادي شباب الأهلي، استعداداً للمرحلة المقبلة المهمة في مسيرة «الأبيض»، حيث يحتاج المنتخب إلى انتصار في هذه النافذة، خاصة أنها ستقام بين جماهيرنا، وحتى لا يدخل النافذة الثالثة تحت ضغوط جديدة خارج الأرض.

أكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات، أن معسكر صربيا حقق الأهداف، ويبقى التركيز الأكثر في الأيام القليلة المقبلة قبل لقاء الجمعة ضد لبنان، والاثنين ضد البحرين، وقال:«ثقتنا كبيرة في اللاعبين، وتنفيذ ما يريده الجهاز الفني من هذه المرحلة، خاصة أن أداء اللاعبين في المعسكر الصربي كان جيداً من النواحي الدفاعية والهجومية وحالة التركيز كافة، وأن وجود الخبرة بجوار الشباب في صفوف المنتخب مهم للغاية في عبور هذه المرحلة والعودة مجدداً للوجود في المعترك القاري، خاصة أن اتحاد السلة يبذل كل الجهد للوصول إلى أفضل المستويات».