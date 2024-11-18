بينتو: «الأبيض» جاهز لجميع السيناريوهات



مراد المصري (أبوظبي)

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، الجاهزية لخوض مواجهة قطر غداً، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك من خلال وضع السيناريوهات اللازمة كافة، على اعتبار أن اللقاء سيكون مختلفاً عن مباراة الذهاب بين المنتخبين التي حقق فيها «الأبيض» الفوز 3-1.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي، وقال: «لا توجد مباريات تتكرر مرتين بالطريقة نفسها، ونريد وضع الطريقة الأنسب للمواجهة المقبلة، بغض النظر عن الأسلوب الذي سيلعب به المنافس، ونواجه فريقاً جيداً للغاية على صعيد التكيف مع الأنظمة التكتيكية ومن الصعب التنبؤ كيف سيلعبون اللقاء، ويجب أن نركز على أسلوبهم المعتاد، ونختار أفضل استراتيجية لنا».

وأضاف: «مباراة صعبة ومهمة أمام فريق يمتلك الجودة والخبرة، وتوج بلقب كأس آسيا في آخر نسختين، واللقاء يتطلب منا الكثير من الأمور، سواءً عبر الجهد البدني أم الجانب الفني، وأيضاً على الصعيد الذهني».

ورفض المدرب اعتبار اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للتأهل لكأس العالم، وقال: «هذه ليست الفرصة الأخيرة للتأهل المباشر، ولا يجب أن نفكر كثيراً مقدماً، وعلينا التركيز بما نواجهه أمامنا، يجب أن نواصل القتال، وجمع النقاط، ونرى ترتيب المجموعة في النهاية من البداية، لو رشحت منتخبين للتأهل لاخترت إيران وقطر، وبالنسبة لي لا أفكر بوجود طريقة واحدة للتأهل لكأس العالم، ويجب أن نقاتل في جميع المباريات لتحقيق ذلك».

وتابع: «لا يهمني كيف يتم تسجيل الأهداف طالما نصنع الفرص، سواءً سجلنا من لعب مفتوح أم من كرات ثابتة، نجحنا بالتسجيل في ثلاث من أصل خمس مباريات، وكنا نستحق أن نسجل أهدافاً أمام أوزبكستان، فيما غابت الفرص أمام إيران فقط».

من جانبه، وجه خالد الظنحاني لاعب منتخبنا الوطني، نداءً للجماهير، وقال:«نطلب من الجماهير الحضور لمساندتنا، وهذا يمنحنا دافعاً معنوياً كبيراً، وأتوقع أن عشاق «الأبيض» سيكونون حاضرين على المدرجات، وسنقدم ما يرضيهم للخروج بالنقاط الثلاث».