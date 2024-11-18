لوبيز: «العنابي» قادم بـ «الدفعة المعنوية»



مراد المصري (أبوظبي)

أكد ماركوس لوبيز مدرب منتخب قطر، أن «العنابي» قادم لمواجهة منتخبنا الوطني يوم غدٍ في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، متسلحاً بالدفعة المعنوية التي تلقاها، عقب فوزه في الثواني الأخيرة على أوزبكستان، وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أبوظبي، وقال: «ستكون المباراة مختلفة عن لقاء الذهاب، والإمارات لديها منتخب ممتاز، إلا أننا في اللقاء الماضي تحكمنا في الشوط الأول قبل أن نستقبل أهدافاً من هجمات عكسية».

وأضاف: «نخوض لقاء الغد بكامل التركيز، ونريد أن نكون في يومنا بتقديم أقصى ما لدينا، وغياب عبدالله اليزيدي مؤث،ر لكن نمتلك القدرة على التعويض بأسماء أخرى، ورغم قصر التحضيرات إلا أننا استعددنا جيداً للمواجهة».

ورداً على ضغط المباريات للاعبين مع الأندية والمنتخبات حالياً، قال:«لا أعتقد أن اللاعبين يشعرون بأنهم متعبون، هناك جاهزية بدنية، الأمر الوحيد الذي يهمني هو الإرهاق الذهني».

وفي رده على السؤال نفسه، قال أكرم عفيف، نجم منتخب قطر:«أحب هذا النوع من التعب جراء المباريات المتتالية كل ثلاثة أو أربعة أيام، واعتبره جزءاً من لعبة كرة القدم التي ولدنا من أجلها»، وأضاف: «مباراة مهمة لنا، وتشكل جزءاً كبيراً من أجل الوصول لكأس العالم، ونريد الفوز، والنقاط أهم من الأداء في هذه المرحلة».