اتحاد الطائرة يُبرم 7 اتفاقيات تعاون جديدة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أبرم اتحاد الكرة الطائرة، اتفاقيات تعاون مشترك مع اتحادات هولندا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إندونيسيا، والكونجو، وذلك في إطار تعزيز علاقات الاتحاد الخارجية، والمساعي الرامية لتطوير اللُعبة، وتطوير منافسات كرة الطائرة الشاطئية.

ووقع عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الطائرة، بحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام، اتفاقيات التعاون المشتركة مع مجموعة الاتحادات الوطنية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي العالمي للكرة الطائرة رقم 39، الذي استضافته البرتغال، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وشهد الاجتماع انتخاب البرازيلي فابيو أزيفيدو رئيساً للاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) بالتزكية للفترة 2024-2032، خلفاً للدكتور آري جراسا الرئيس المنتهية ولايته بعد 12 عاماً، تولى فيها مهام قيادة الاتحاد الدولي، قبل إعلانه رئيساً فخرياً.

ويمثل انتخاب أزيفيدو بداية حقبة جديدة للكرة الطائرة العالمية، مدفوعاً بخبرته ورؤيته الاستراتيجية والتزامه الثابت، حيث يمتلك الرئيس الجديد خبرات تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من العمل في تطوير الكرة الطائرة، منذ انطلاق مسيرته المهنية في الاتحاد البرازيلي للكرة الطائرة.

وهنأ اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة الدرمكي الفائزين في انتخابات عضوية مجلس الاتحاد الدولي، ممثلين في علي غانم الكواري، رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة، والأميرة آية الفيصل، رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة.

من جهته، أكد عبدالله الدرمكي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة الطائرة على تنفيذ استراتيجيته، التي أعلنها مع بداية توليه زمام المسؤولية في دورته الحالية 2020–2024.

وأوضح: «تهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والتحكيم، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية مشتركة للاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة التي تمتلكها هذه الاتحادات في تطوير المنتخبات الوطنية والأندية».

وأشار إلى هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مطلع هذ الشهر مع رئيس الإتحاد الدولي للكرة الطائرة، وبعض اللجان الفنية والتنفيذية، ونتج عنه توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد والاتحاد الدولي للكرة الطائرة بغرض وضع اللعبة في المكانة اللائقة بها، وتعزيز أطر التعاون مع الاتحاد الدولي، وكذلك بحث فرص استضافة البطولات الدولية.

وقال: «تضمنت اتفاقيتنا مع الاتحاد الدولي دعم أنشطة الكرة الطائرة الشاطئية، وتوفير جهاز فني على مستوى عال لتنفيذ استراتيجية الكرة الطائرة الشاطئية، للوصول للأهداف المحددة، كما تم الاتفاق على توفير أحدث المعدات الخاصة بملاعب الكرة الطائرة، وتوفير الدعم الفني الكامل لتطوير مسابقات الاتحاد المحلية والمنتخبات الوطنية».