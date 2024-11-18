الكاراتيه يستعرض استعدادات استضافة الدوري العالمي للشباب



علي معالي (أبوظبي)

استعرض مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، استضافة بطولة الدوري العالمي للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 20-23 فبراير، وذلك في اجتماع المجلس الذي حضره راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني، المهندس حميد شامس الأمين العام، ود.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، بالإضافة إلى كل من الخبيرين محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

ومن المتوقع أن تحظى البطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي في ضيافة الفجيرة بحضور كبير يتجاوز 100 دولة، ومشاركة حوالي 3000 رياضي من لاعبين ومدربين وإداريين وأعضاء الوفود المشاركة.

وتقرر التوصية بتشكيل فرق عمل للتجهيز للبطولة مع لجان الاتحاد الدولي للكاراتيه، كما اطلع المجلس على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة غرب آسيا وتقام بالشارقة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وتمت مناقشة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، وفي البطولة العربية بالأردن في الفترة من 24-29 ديسمبر المقبل، وهنأ المجلس د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد على صدور كتابه الجديد «القيادة الحديثة».