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الرياضة

زايد بن حمد يكرّم فريق فرسان شرطة أبوظبي لقفز الحواجز

زايد بن حمد يكرّم فريق فرسان شرطة أبوظبي لقفز الحواجز
18 نوفمبر 2024 14:42

أبوظبي (الاتحاد)
كرّم العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فريق فرسان شرطة أبوظبي لقفز الحواجز، على إنجازاتهم الرياضية لعام 2023-2024، وحصد جوائز متميزة، محلياً ودولياً.
وهنأ الفريق على تحقيق الإنجازات الرياضية الرائدة، مؤكداً تطلع شرطة أبوظبي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المنافسات المقبلة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي، وسباقات الريادة والتميز، وثمّن رعاية القيادة ودعمها لمسيرة الرياضيين من منتسبيها، ما انعكس إيجابياً على تحقيق مراكز متقدمة في رياضة قفز الحواجز، ومختلف المنافسات على المستويات، المحلية والإقليمية والعالمية.

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