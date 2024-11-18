100 جواد في بطولة العرب لمربي الخيل ببوذيب



أبوظبي (وام)

تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية ظهر غد «الثلاثاء» بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي، بطولة العرب لمربي الخيل العربية، المخصصة للملاك والمربين بنسختها الرابعة. تشارك في البطولة التي تستمرعلي مدار يومين 100 من الخيول العربية من مختلف المرابط بالدولة، وتعد فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب، لمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في حدث دولي يحمل تصنيف «C»، وفقاً للوائح «الإيكاهو».

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بشوط المهرات عمر سنة المكون من قسمين «أ،ب»، ثم شوط فئة المهرات عمر 2و3 سنوات، وهو أيضاً من قسمين «أ،ب» يليه شوط فئة الأفراس أعمار 4 سنوات وما فوق، وتبدأ بعد ذلك أشواط الخيول الذكور، عبر الأمهار عمر سنة «أ،ب».

ويليه شوط فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، وهو أيضاً من قسمين «أ،ب» على أن تختتم فعاليات اليوم الأول بشوط فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، وتنطلق فعاليات اليوم الثاني «الأربعاء»، وتتضمن بطولات المهرات والأمهار عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول.

وسيتم تحكيم الخيل، خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس، والعنق، والجسم، والتناسق، والأرجل، والحركة لتتأهل الخيول الحائزة المراكز، من الأول إلى الخامس في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول، فضلاً عن الأفلاء والفلوات، لإحراز لقب البطل الذهبي، والبطل الفضي، والبطل البرونزي.