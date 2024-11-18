«أموريم اليونايتد» يطلب «النسر النيجيري» على وجه السرعة!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يضع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، نصب عينيه ضرورة التعاقد مع المهاجم فيكتور أوسيمين الملقب بـ «النسر النيجيري» ولاعب نابولي السابق والذي يلعب حالياً لجلطة سراي التركي، ويتضمن عقده بنداً يسمح له بالرحيل في يناير القادم، على حد قول الصحافة التركية.

وهكذا حدد أموريم بالفعل هدفه القادم في مركز رأس الحربة، وطالب بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ضمه. غير أن المصادر الصحفية وثيقة الصلة باليونايتد ذكرت أن المفاوضات المنتظرة قد تشمل صفقة تبادلية، يدخل فيها المهاجم الدولي الهولندي جوشوا زيركزي «23عاماً - 5 مباريات دولية» الذي لم يلعب مع اليونايتد إلا 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وبعد مسلسل طويل من الشد والجذب بين أوسيمين وناديه السابق نابولي الإيطالي، انتهى الأمر بانتقاله إلى جلطة سراي يوم 2 سبتمبر الماضي، بعد أن تردد أنه قريب من التوقيع لتشيلسي الإنجليزي أوالأهلي السعودي.

وذكرت صحيفة «ذا أتليتك» أن عقد أوسيمين مع جلطة سراي يعطيه الحق في فسخه في يناير القادم، ما يعني إمكانية مغادرته النادي التركي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل دفع مبلغ من المال منصوص عليه في العقد، ولكن الصحيفة لم تكشف عن قيمته.

يذكر أن فيكتور أوسيمين حظي باستقبال «نجوم الروك» عند وصوله إلى تركيا، وتألق مع فريقه من بداية مشاركته في المباريات حيث سجل 8 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات التي شارك فيها، منها هدفان في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكان روبن أموريم يستهدف في البداية الحصول على خدمات المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرز الذي سبق له تدريبه في سبورتنج لشبونة، غير أنه استبعده من حساباته عندما علم أن النادي البرتغالي يطلب فيه 100 مليون يورو، ولهذا صرح قائلاً: لن أضم أي لاعب من سبورتنج في يناير المقبل.