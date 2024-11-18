أحمد بن حمدان يتوج الفائزين في جولة بطل الإمارات للشراع

أبوظبي (الاتحاد)



توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث الفائزين في ختام منافسات الجولة السادسة لبطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث التي نظمها بنجاح نادي «زي كلوب» المجتمعي في أبوظبي، بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وبمشاركة فرق الأندية والأكاديميات المتخصصة في الدولة.

شارك في الجولة السادسة أبرز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والذين يمثلون أندية أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية ودبي لزوارق الشاطئ - دوسك وزي كلوب -أبوظبي وأكاديمية بي اند او ماريناز، وجمعت المنافسات ما يصل إلى 80 متسابقاً ومتسابقة يتقدمهم الأشقاء من قطر، إلى جانب نخبة من محبي رياضة الشراع من المقيمين على أرض الدولة مثلوا بريطانيا ونيوزيلندا وبولندا والبرتغال والولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا والتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا.

وفاز حمزة آل علي لاعب متسابق فريق أبوظبي للرياضات البحرية بالمركز الأول في فئة الكا 7، وواصل زميله خليفة الرميثي تألقه في منافسات أوبتمست بنيله ذهبيتي أوبتمست الترتيب العام وتحت 12 سنة التي شهدت مشاركة 40 متسابقاً ومتسابقة، فيما حصل عبدالله يحي وسيمون هريستور على المركزين الثاني والثالث وذهبت صدارة البنات إلى البولندية كوميليا باجيك من نادي دبي لزوارق الشاطئ.

وحقق اللاعب محمد العويس «الحمرية» المركز الأول لفئة الكا 4 التي شهدت مشاركة 20 متسابقاً ومتسابقة، بينما تصدرت البريطانية ايفا هاردي ترتيب الفتيات، ونجح شقيقه سلطان العويس في تصدر فئة الكا 6 فيما أحرز النيوزيلندي كيري بورتون ذهبية الكا 7 ماسترز ونال البريطاني ريتشارد وود صدارة الكا 7 جراند ماسترز.