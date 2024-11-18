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الرياضة

هاري كين: أرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب الإنجليزي

هاري كين: أرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب الإنجليزي
18 نوفمبر 2024 19:31

 

لندن (د ب أ)
قال هاري كين إنه لا يعتقد أن كأس العالم 2026 ستكون فرصته الأخيرة لمساعدة منتخب إنجلترا على إنهاء الانتظار الطويل للفوز بالألقاب.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي مع الفريق كان محل شك في الوقت الذي خرج فيه النجم البالغ من العمر 31 عاماً من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة اليونان الأسبوع الماضي.
ورغم ذلك عاد كين للمشاركة في المباراة الأخيرة للمدرب لي كارسلي، المدير الفني المؤقت، ليسجل هدف التقدم في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 5/صفر على أيرلندا ليتأكد صعود المنتخب الإنجليزي إلى المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.
وحينما سئل عن إذا كانت بطولة 2026 هي الأخيرة من أجل تحقيق كأس العالم قال كين في تصريحات ل(بي ايه ميديا): «لا أعتقد ذلك، هناك تصور دائما أنه حينما تصل إلى الثلاثينات من عمرك فإنك انتهيت، لكن بالنسبة لي أنافس على أعلى مستوى مثلما لم يحدث من قبل، وأشعر بحالة جيدة لم أشعر بها من قبل، لذلك فإن الأمر يتعلق باستيعاب اللحظة الحالية».
وأضاف: «لا أحب التفكير في المستقبل البعيد في مسيرتي، كأس العالم ستكون مثيرة». وأوضح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني: «في أميركا ستكون تلك مناسبة كبيرة، وبالطبع سنحاول الفوز باللقب، لكن يجب أن ننظر إلى أنفسنا الآن وأن نحاول التطور والأمور ستكون مختلفة خلال عامين».

هاري كين
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
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