نادال: أحاول السيطرة على مشاعري في آخر ظهور لي قبل الاعتزال



ملقا (د ب أ)

قال نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، إنه سيحاول السيطرة على مشاعره في الوقت الذي يستعد فيه لخوض آخر حدث في مسيرته باللعبة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نادال الفائز بـ22 لقباً في بطولات «جراند سلام» سيمثل إسبانيا للمرة الأخيرة في بطولة كأس دايفز للتنس في مدينة ملقا الإسبانية هذا الأسبوع.

وبسؤاله حول إذا ما كان يشعر بأنه سيعاني للسيطرة على مشاعره قال نادال: «إذا كنت في الملعب أتمنى أن لا يحدث ذلك، لأنني في النهاية لن أتواجد من أجل الاعتزال، أنا هنا لمساعدة الفريق».

وأضاف: «هذا آخر أسبوع لي في مسيرتي الاحترافية، لكن في النهاية نحن هنا في بطولة للفرق». وتابع نادال: «الشيء الأهم هو مساعدة الفريق في المضي قدماً، وكذلك لعب التنس بشكل جيد، لأن المنافس سيكون قوياً والظروف صعبة أيضاً، لذلك فإن المشاعر ستكون في نهاية كل ذلك».

وأوضح: «أشارك في آخر حدث في مسيرتي في إسبانيا، هذا شيء أنا سعيد للغاية به لأنني لم أحصل أبداً على فرصة شكر الجميع هنا في إسبانيا على الدعم الذي قدموه لي والحب الذي شعرت به دائماً».