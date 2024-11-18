ناجلسمان يعتمد سياسة التدوير في مباراة المجر بدوري أمم أوروبا



بودابست (د ب أ)

يدخل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، مواجهة مضيفه المجري، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، وسط جاهزية كل اللاعبين المتاحين، حتى المدافع جوناثان تاه، الموقوف، سافر مع الفريق إلى بودابست.

ويظل تاه مع الفريق، رغم أنه لا يوجد شيء للعب لأجله، لاسيما وأن المنتخب الألماني تصدر المجموعة الثالثة في المستوى الأول وتأهل لدور الثمانية، فيما سينهي المنتخب المجري دور المجموعات في المركز الثالث وسينتقل للعب ملحق الصعود والهبوط.

ولكن المنتخب الألماني يسعى لإنهاء هذا العام القوي بشكل رائع لتعزيز معنويات الفريق لعام 2025، حيث سيشارك في الأدوار الاقصائية ببطولة دوري أمم أوروبا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان إنه سيقوم بعملية التدوير، حيث سيدفع بألكسندر نوبل بدلا من أوليفر باومان، الذي شارك في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على منتخب البوسنة والهرسك 7 / صفر يوم السبت الماضي.

وينتظر أن يشارك نيكو شلوتربيك بدلا من تاه، الذي سيتم إيقافه في هذه المباراة. وأصبح جوشوا كيميتش، قائد الفريق، جاهزا للمشاركة رغم إصابته بكدمة في الكاحل، ولكنه ربما لن يشارك في المباراة كلها للحصول على القليل من الراحة، مثل النجمين الشابين جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، حيث كانوا من بين أربعة لاعبين تم استبدالهما بعد مرور 60 دقيقة من مباراة يوم السبت الماضي.

وقال ناجلسمان:«يمكنني تحديد التشكيلة بطريقة تضمن وجود فريقين قويين على أرض الملعب، حتى لو قمنا بالتدوير 10 مرات». وأعرب ناجلسمان عن استعداده لأخذ مصالح الأندية في عين الاعتبار «في حدود المعقول» لأن «الفريق الذي يلعب دائما هو الأهم، وفي الوقت الحالي، هذا الفريق هو فريقنا».

وأردف قائلا:«ولكنني لست ساذجا أو ضيق الأفق، وأعلم أن مازال هناك مباريات مهمة قبل عيد الميلاد. لدينا نفس الرغبة في الحفاظ على صحة اللاعبين».

وتعهد موسيالا ببذل جهد مركز للغاية في بودابست لإنهاء عام شهد إشراف ناجلسمان على تحول مذهل للفريق بتحقيق 10 انتصارات حتى الآن، وثلاثة تعادلات وهزيمة، كانت في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا، التي توجت باللقب.