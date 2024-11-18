بلجيكا.. مرحلة السلبية ومدرب فوق صفيح ساخن



سلطان آل علي (دبي)

تعرض المنتخب البلجيكي للخسارة أمام إسرائيل بهدف نظيف ضمن دوري الأمم الأوروبية. هذه الخسارة التي أشار المدرب توديسكو إلى أنها بسبب الإصابات الكثيرة وعدم جاهزية اللاعبين خلال الفترة الحالية من الموسم. ولكن الشارع الرياضي في بلجيكا أصبح في حالة غليان ويبدو أن توديسكو على صفيح ساخن.

وتولى توديسكو قيادة المنتخب البلجيكي بعد نهاية كأس العالم الأخيرة في فبراير 2023. وكانت النتائج إيجابية ومنطقية حتى بطولة اليورو في الصيف الماضي. حيث لم يظهر شكل الفريق كما يجب وتأهل بصعوبة بالغة في مجموعة كانت من المفترض أن تكون سهلة ولكنها انتهت بتساوي جميع المنتخبات بـ4 نقاط لرومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا وحسم التأهل فارق الأهداف. ومن ثم خرج منتخب بلجيكا أمام فرنسا بهدف نظيف من دور الـ16.

ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة النتائج السلبية، حيث إنّ محصلة آخر 8 مباريات لمنتخب بلجيكا تشير إلى تحقيق فوز وحيد فقط و5 خسائر وتعادلين. وأتى الفوز الوحيد على إسرائيل في أول مباراة بدوري الأمم الأوروبية.

في حين أن المنتخب خسر 3 مرات أمام فرنسا منها ذهاباً وإياباً في دوري الأمم الأوروبية، كما خسر أمام إيطاليا وإسرائيل. وحضر التعادل ضد أوكرانيا وإيطاليا الذي لعب ناقصاً لمدة 60 دقيقة. وسجل بلجيكا خلال هذه الفترة 6 أهداف فقط، بينما استقبل 10 أهداف. والجدير بالذكر أن المنتخب عجز عن التسجيل في 5 من أصل 8 مباريات مما يعكس مشكلة تهديفية حقيقية.

وأسفرت هذه السلسلة السلبية عن عدم تأهل بلجيكا إلى المرحلة المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، بل سيضطر المنتخب إلى لعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات في مركز الوصافة بمجموعات الفئة B. ويبدو أن مستقبل المدرب الإيطالي توديسكو غير واضح المعالم. حيث بدأت الأصوات تطالب بإقالته والبحث عن مدرب قادر على تطوير المنتخب وخلق مجموعة متفاهمة وقابلة لتحقيق نتائج إيجابية.