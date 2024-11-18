الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلجيكا.. مرحلة السلبية ومدرب فوق صفيح ساخن

بلجيكا.. مرحلة السلبية ومدرب فوق صفيح ساخن
18 نوفمبر 2024 20:30

 
سلطان آل علي (دبي)
تعرض المنتخب البلجيكي للخسارة أمام إسرائيل بهدف نظيف ضمن دوري الأمم الأوروبية. هذه الخسارة التي أشار المدرب توديسكو إلى أنها بسبب الإصابات الكثيرة وعدم جاهزية اللاعبين خلال الفترة الحالية من الموسم. ولكن الشارع الرياضي في بلجيكا أصبح في حالة غليان ويبدو أن توديسكو على صفيح ساخن.
وتولى توديسكو قيادة المنتخب البلجيكي بعد نهاية كأس العالم الأخيرة في فبراير 2023. وكانت النتائج إيجابية ومنطقية حتى بطولة اليورو في الصيف الماضي. حيث لم يظهر شكل الفريق كما يجب وتأهل بصعوبة بالغة في مجموعة كانت من المفترض أن تكون سهلة ولكنها انتهت بتساوي جميع المنتخبات بـ4 نقاط لرومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا وحسم التأهل فارق الأهداف. ومن ثم خرج منتخب بلجيكا أمام فرنسا بهدف نظيف من دور الـ16.
ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة النتائج السلبية، حيث إنّ محصلة آخر 8 مباريات لمنتخب بلجيكا تشير إلى تحقيق فوز وحيد فقط و5 خسائر وتعادلين. وأتى الفوز الوحيد على إسرائيل في أول مباراة بدوري الأمم الأوروبية.
في حين أن المنتخب خسر 3 مرات أمام فرنسا منها ذهاباً وإياباً في دوري الأمم الأوروبية، كما خسر أمام إيطاليا وإسرائيل. وحضر التعادل ضد أوكرانيا وإيطاليا الذي لعب ناقصاً لمدة 60 دقيقة. وسجل بلجيكا خلال هذه الفترة 6 أهداف فقط، بينما استقبل 10 أهداف. والجدير بالذكر أن المنتخب عجز عن التسجيل في 5 من أصل 8 مباريات مما يعكس مشكلة تهديفية حقيقية.
وأسفرت هذه السلسلة السلبية عن عدم تأهل بلجيكا إلى المرحلة المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، بل سيضطر المنتخب إلى لعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات في مركز الوصافة بمجموعات الفئة B. ويبدو أن مستقبل المدرب الإيطالي توديسكو غير واضح المعالم. حيث بدأت الأصوات تطالب بإقالته والبحث عن مدرب قادر على تطوير المنتخب وخلق مجموعة متفاهمة وقابلة لتحقيق نتائج إيجابية.

أخبار ذات صلة
هاري كين: أرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب الإنجليزي
تعرّف على علاقة هالاند مع «الهاتريك» بعد ثلاثية كازاخستان
منتخب بلجيكا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبي
آخر الأخبار
805 فرسان وفارسات يشاركون في سباقات بوذيب للقدرة
الرياضة
805 فرسان وفارسات يشاركون في سباقات بوذيب للقدرة
اليوم 21:07
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة أبوظبي
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة أبوظبي
اليوم 20:51
فتح باب التسجيل في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف
الرياضة
فتح باب التسجيل في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف
اليوم 20:45
جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل
«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «شنغهاي الدولي لكتاب الطفل»
اليوم 20:33
في «العين للكتاب».. أرشيف الإذاعات الشعرية يستعيد ألقه في قلعة الجاهلي
التعليم والمعرفة
في «العين للكتاب».. أرشيف الإذاعات الشعرية يستعيد ألقه في قلعة الجاهلي
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©