فتح باب التسجيل في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف



أبوظبي (وام)



أعلنت هيئة أبوظبي للتراث فتح باب التسجيل للمشاركة في «سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي تنظمه «الهيئة» يوم 2 ديسمبر المقبل، ضمن مشاركتها في الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.

ويستمر التسجيل للمشاركة في السباق حتى الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري في مدرسة الإمارات للشراع.

ويعقد في اليوم نفسه الاجتماع التنويري لإجراء القرعة للأشواط، والتأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة، بوصفها جزءاً من الموروث الوطني، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مجلس محمد خلف في أبوظبي.

ويقام السباق على كورنيش أبوظبي لمسافة 3 أميال بحرية، في أربعة أشواط تحمل ألوان علم دولة الإمارات: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

ويأتي تنظيم السباق ضمن جهود هيئة أبوطبي للتراث في المحافظة على التراث البحري، والحفاظ على مفردات وتقاليد رياضة التجديف وإحيائها، وتعزيز ممارستها كواحدة من الرياضات المحببة لدى بحارة الإمارات، والعمل على تواصلها وتوارثها عبر الأجيال.