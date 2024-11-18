805 فرسان وفارسات يشاركون في سباقات بوذيب للقدرة



أبوظبي (وام)

شارك 805 فرسان وفارسات في 4 سباقات تأهيلية للقدرة والتحمل، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، وأقيمت السباقات على مدار يومي السبت والأحد، ضمن برنامج الموسم الجديد 2024 - 2025، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

ويتضمن الموسم الجديد للقدرة والتحمل 63 سباقاً، بواقع 33 سباقاً في قرية بوذيب العالمية، و22 في مدينة دبي الدولية للقدرة، و8 في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

شهد سباق العين لمسافة121 كلم فئة النجمتين مشاركة 38 فارساً وفارسة، بينما شارك في سباق العين لمسافة 100 كلم، فئة النجمة، مشاركة 177 فارساً وفارسة.

كما شارك 273 فارساً وفارسة يشاركون في سباق 80 كلم، و317 فارساً وفارسة في سباق 40 كلم.

وأكد عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد أن المشاركة الكبيرة من الفرسان في هذه السباقات تعكس مؤشرات كبيرة على الاستعداد الجيد لمنافسات الموسم الجديد، وجاهزية فرق العمل في الاتحاد وقرية بوذيب العالمية للقدرة لتنظيم السباقات باحترافية عالية.