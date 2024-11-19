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الرياضة

السودان «سادس العرب» في أمم أفريقيا 2025

السودان «سادس العرب» في أمم أفريقيا 2025
19 نوفمبر 2024 09:26

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حجز منتخب السودان مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بتعادله أمام منتخب أنجولا 0-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الشهداء بنينا في ليبيا، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة، والتي شهدت فوز النيجر على مضيفه منتخب غانا 2-1.
ورفع «صقور الجديان»، رصيدهم إلى 8 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة، التي تصدرها منتخب أنجولا برصيد 14 نقطة، وحلت النيجر في المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيلت غانا التي تغيب عن البطولة القارية للمرة الاولى منذ 20 عاماً، الترتيب بثلاث نقاط.
وبات السودان «سادس» المنتخبات العربية في نهائيات أمم أفريقيا 2025، إلى جانب المغرب، مصر، تونس، الجزائر، جزر القمر، ويشارك في النهائيات القارية التي ستقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 عدد 24 منتخباً.

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