النعيمي يخطف الأضواء في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل

ريو دي جانيرو (وام)

اختتمت منافسات النسخة السابعة من بطولة أبوظبي إكستريم، التي أقيمت للمرة الأولى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمركز «ريو سنترو»، وسط حضور جماهيري كبير وأداء مميز من أبرز نجوم الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة.

وشهدت المنافسات تألق البطل الإماراتي سعيد النعيمي، الذي لفت الأنظار بفوزه المهم على البرازيلي ماثيوس أفيلينو في الجولة الثالثة.

كما شهدت البطولة، التي تتبع نظاماً خاصاً يمزج بين القواعد التقليدية للجوجيتسو والجرابلينج مع أساليب مبتكرة تتميز باستخدام القفص أثناء النزالات، إقامة 17 نزالاً حماسيًا بين نخبة من أفضل الرياضيين في العالم.

وفي منافسات الجرابلنج «بدون بدلة»، تفوق البرازيلي رودولفو فييرا على الأميركي ديريك برونسون، بينما تألق باولو مياو في نزال الجوجيتسو ضد جونيور ريجيتي، ليحقق الفوز بقرار الإجماع التحكيمي، كما نال ميرام ماكيني جائزة أفضل أداء بعد فوزه السريع على سيباستيان سيربا، بينما فاز جيزيس كافالكانتي على بيتر فرانك بقرار بالإجماع.

وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية المنظمة للبطولة: «النجاح الذي شهدناه في ريو دي جانيرو يعكس احترافية التنظيم وقوة المنافسة، ويعزز مكانة رياضة الجوجيتسو عالمياً، مع التركيز على دعم المواهب العربية».

يذكر أن البطولة كانت قد انطلقت في أبوظبي، وانتقلت لاحقاً إلى البرازيل وفرنسا، ثم عادت مجددا إلى البرازيل عبر مدينة ريو دي جانيرو، التي تعد من المحطات البارزة في مسيرة البطولة.