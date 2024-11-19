الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النعيمي يخطف الأضواء في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل

النعيمي يخطف الأضواء في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل
19 نوفمبر 2024 10:00

ريو دي جانيرو (وام)
اختتمت منافسات النسخة السابعة من بطولة أبوظبي إكستريم، التي أقيمت للمرة الأولى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمركز «ريو سنترو»، وسط حضور جماهيري كبير وأداء مميز من أبرز نجوم الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة.
وشهدت المنافسات تألق البطل الإماراتي سعيد النعيمي، الذي لفت الأنظار بفوزه المهم على البرازيلي ماثيوس أفيلينو في الجولة الثالثة.
كما شهدت البطولة، التي تتبع نظاماً خاصاً يمزج بين القواعد التقليدية للجوجيتسو والجرابلينج مع أساليب مبتكرة تتميز باستخدام القفص أثناء النزالات، إقامة 17 نزالاً حماسيًا بين نخبة من أفضل الرياضيين في العالم.
وفي منافسات الجرابلنج «بدون بدلة»، تفوق البرازيلي رودولفو فييرا على الأميركي ديريك برونسون، بينما تألق باولو مياو في نزال الجوجيتسو ضد جونيور ريجيتي، ليحقق الفوز بقرار الإجماع التحكيمي، كما نال ميرام ماكيني جائزة أفضل أداء بعد فوزه السريع على سيباستيان سيربا، بينما فاز جيزيس كافالكانتي على بيتر فرانك بقرار بالإجماع.
وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية المنظمة للبطولة: «النجاح الذي شهدناه في ريو دي جانيرو يعكس احترافية التنظيم وقوة المنافسة، ويعزز مكانة رياضة الجوجيتسو عالمياً، مع التركيز على دعم المواهب العربية».
يذكر أن البطولة كانت قد انطلقت في أبوظبي، وانتقلت لاحقاً إلى البرازيل وفرنسا، ثم عادت مجددا إلى البرازيل عبر مدينة ريو دي جانيرو، التي تعد من المحطات البارزة في مسيرة البطولة.

أخبار ذات صلة
قمة مجموعة العشرين تصدر بيانها الختامي في ريو دي جانيرو
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
البرازيل
ريو دي جانيرو
أبوظبي
الجوجيتسو
آخر الأخبار
بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز
الرياضة
بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز
اليوم 11:49
تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزيراً للرياضة
الرياضة
تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزيراً للرياضة
اليوم 11:47
"مدن القابضة" و"حسن علام" تعززان التعاون في "رأس الحكمة"
اقتصاد
"مدن القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في "رأس الحكمة"
اليوم 11:44
ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا
الرياضة
ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا
اليوم 11:38
حميد بن راشد يستقبل القارئ عمر القزابري ضيف برنامج «المسجد العامر»
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل القارئ عمر القزابري ضيف برنامج «المسجد العامر»
اليوم 11:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©