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الرياضة

غاب رونالدو وحضر مودريش في تعادل كرواتيا مع البرتغال

غاب رونالدو وحضر مودريش في تعادل كرواتيا مع البرتغال
19 نوفمبر 2024 10:23

 
سبليت (رويترز)
سجل يوسكو جفارديول هدفه الدولي الأول في عامين لينقذ كرواتيا من الخسارة في تعادلها 1-1 مع البرتغال في المجموعة الأولى للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في سبليت ليتقدم كلا المنتخبين إلى دور الثمانية الذي سيقام في مارس المقبل.
وضمنت البرتغال صدارة المجموعة قبل المباراة، لتترك القائد كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة. وحلت كرواتيا في المركز الثاني ولها ثماني نقاط من ست مباريات.
وتقدم الفريق الزائر عن طريق جواو فيلكس الذي أنهى الهجمة بلمسة رائعة بعدما سيطر ببراعة على تمريرة من فيتينيا ووضع الكرة في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وتم احتساب الهدف بعد الرجوع للفار.
وكانت كرواتيا قريبة من إدراك التعادل عندما هيأ جفارديول الكرة بضربة رأس نحو أندريه كراماريتش الذي سدد في القائم قبل أن يتم إبعاد الكرة، وأرسل كريستيان ياكيتش تمريرة عرضية مثالية عند القائم البعيد ليتمكن جفارديول من التفوق على حارس المرمى البرتغال خوسيه سا ليدرك التعادل ويحرز هدف الدولي الثالث والأول منذ كأس العالم 2022.
وتصدى ليفاكوفيتش ببراعة لتسديدة من نونو منديز من مسافة قريبة ليحرمه من تسجيل هدف الفوز للبرتغال، بينما أنقذ سا بأطراف أصابعه تسديدة من أنتي بوديمير من منطقة الست ياردات بدت في طريقها للشباك، كما أطلق مهاجم كرواتيا تسديدة أخرى اصطدمت بالقائم قبل لحظات من النهاية. 

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