«العنابي» قبل مواجهة «الأبيض».. عدم اتزان!

سلطان آل علي (دبي)

بعد ساعات، يخوض منتخب قطر مباراة مهمة في مواجهة منتخبنا الوطني، ضمن مباريات الجولة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وهذه المباراة تحمل طابع النهائيات نظراً لنتيجتها الحاسمة والمؤثرة في مسار المنتخبين نحو التأهل المباشر أو تغيير الحسابات.

ويعيش منتخب قطر في هذه التصفيات حالة غريبة نوعاً ما على مستوى الهجوم والدفاع، حيث يبدو أنّ «العنابي» يعاني من حالة عدم اتزان في الجانبين.

وتشير محصلة قطر بعد 5 جولات إلى تحقيق المنتخب 7 نقاط نتيجة انتصارين وتعادل وخسارتين، ولكن المفاجأة تكمن في مجموع الأهداف المسجلة والمستقبلة، حيث يعد منتخب قطر ثالث أقوى خط هجوم في كل المجموعات بـ10 أهداف بعد كوريا الجنوبية (11 هدفاً) واليابان (19 هدفاً)، بل يتفوق «العنابي» كذلك على منتخب إيران متصدر المجموعة، الذي سجل 9 أهداف فقط، ولا تكفي القوة الهجومية لكي يجد منتخب قطر نفسه في وضعية أفضل من المركز الرابع على مستوى الترتيب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الضعف الدفاعي الواضح في الفريق.

فالمنتخب القطري هو ثالث أقوى خط هجوم في المجموعات، لكنه ثاني أضعف خط دفاع بين جميع المنتخبات الـ18 المتواجدة في هذه المرحلة، فقد استقبل 12 هدفاً بمعدل 2.4 هدف كل مباراة، ولا يوجد دفاع أسوأ منه سوى دفاع منتخب الصين الذي استقبل 13 هدفاً في مجموعته الأصعب ضمن هذه المرحلة.

واستقبل «العنابي» هدفين وأكثر في 4 من أصل 5 مباريات لعبها، حيث خسر من الإمارات 1-3، وتعادل بهدفين لهدفين مع كوريا الشمالية، كما خسر من إيران برباعية مقابل هدف، وانتصر على أوزبكستان بصعوبة 3-2، وتبقى مباراة قيرغيزستان الوحيدة التي لم يتلق فيها هدفين حيث انتصر بنتيجة 3-1.

وتظهر هذه الأرقام أن مواجهة الإمارات لقطر تتطلب حذراً دفاعياً كبيراً من الأبيض الإماراتي، ومن ثم استغلال نقاط الضعف الدفاعية عند منتخب قطر، وهذا السيناريو هو الذي أدى إلى الفوز في الدوحة بنتيجة 3-1 بالاعتماد على الثغرات الكبيرة في دفاعات العنابي والحرص على تأمين المناطق الدفاعية أمامه.



محصلة منتخب

قطر بعد 5 جولات

قبل مواجهة «الأبيض

7 نقاط

2 فوز

1 تعادل

2 هزيمة

10 أهداف مسجلة (ثالث أقوى خط هجوم)

12 هدفاً في مرماه (ثاني أضعف خط دفاع)