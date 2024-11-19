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الرياضة

ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا

ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا
19 نوفمبر 2024 11:38


تنريفي (رويترز)
سجل برايان ثاراجوثا هدفاً من ركلة جزاء متأخرة، ليقود إسبانيا للفوز 3-2 على سويسرا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، علماً أن إسبانيا كانت قد ضمنت بالفعل التأهل من صدارة المجموعة، كما تأكد هبوط سويسرا في وقت سابق أيضاً.
وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق يريمي بينو بعد ركلة جزاء نفذها زميله بيدري وتم التصدي لها، وتعادلت سويسرا عن طريق جويل مونتيرو في الدقيقة 63، لكن إسبانيا تقدمت مجدداً بعدها بخمس دقائق عن طريق برايان جيل.
وتعادلت سويسرا بهدف سجله آندي زيكيري من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، لكن ركلة جزاء أخرى في الوقت بدل الضائع منحت الفريق الإسباني الفوز، ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 16 نقطة، بينما ظلت سويسرا قابعة في المركز الرابع الأخير بنقطتين، إذ أخفقت في تحقيق أي فوز، خلال مبارياتها الست في المجموعة. 

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