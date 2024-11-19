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الرياضة

بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز

بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز
19 نوفمبر 2024 11:49


نيويورك (أ ف ب)
تعتزم بيونسيه إحياء عرض خلال برمجة عيد الميلاد الخاصة بالرابطة الوطنية لكرة القدم هذا العام، على ما أعلنت المغنية وشبكة نتفليكس التي تنقل الحدث، ومن المتوقع أن يكون أداؤها خلال الاستراحة في المباراة بين فريقي «هيوستن تكسانز» و«بالتيمور رافينز»، أول عرض حي يتضمن أغنيات من ألبومها «كاوبوي كارتر» لموسيقى الكانتري.
وقالت نتفليكس التي ستبث مباريات عيد الميلاد في دوري كرة القدم الوطني، في بيان «على الرغم من أن تفاصيل أدائها غير معلنة، فمن المتوقع أن يرافق بيونسيه بعض الضيوف المميزين الذين ظهروا في ألبوم كاوبوي كارتر».
وضمّ الألبوم مشاركات من أسماء شهيرة من أمثال مايلي سايروس، ودولي بارتون، وويلي نيلسون وليندا مارتيل وبوست مالوني.
ولن تكون هذه المشاركة أول إطلالة لبيونسيه في دوري كرة القدم الأميركي: فقد كانت نجمة مباراة «سوبر بول XLVII» في عام 2013 في نيو أورلينز، كما غنت خلال مباراة البطولة لعام 2016 مع كولد بلاي وبرونو مارس.
وأصبحت بيونسيه البالغة 43 عاماً مؤخراً الفنانة الأكثر ترشيحاً على الإطلاق لجوائز جرامي، وهي تتصدر السباق هذا الموسم مع 11 ترشيحاً. 

بيونسيه
المغنية بيونسيه
كرة القدم الأميركية
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