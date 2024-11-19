معتصم جعفر: تأهل السودان لأمم أفريقيا «فرحة شعب»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبّر الدكتور معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الـ35 المقررة في المغرب عام 2025، بعدما حصد «صقور الجديان» نقطة التأهل عن المجموعة السادسة بتعادله مع أنجولا من دون أهداف مساء الاثنين في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف أنجولا التي ضمنت تأهلها مبكراً، والصدارة برصيد 14 نقطة، فيما تأتي النيجر في المركز الثالث بسبع نقاط، بعد فوزها القاتل على مضيفتها غانا 2-1 الاثنين، ليتجمد رصيد الأخيرة عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية: «التأهل المستحق للنهائيات بمثابة فرحة شعب، في ظل ظروف الحرب والأزمات الحالية»، مشيداً بالدعم العربي الكبير لـ «صقور الجديان»، شاكراً السعودية على استضافة معسكرات المنتخب الأول، وليبيا والمغرب الذين دعموا السودان بشكل كبير، مثمناً دعم جماهير الجالية السودانية في ليبيا للاعبين، وقال:«نقدم التأهل هدية للشعب في ظل ظروف قاسية نمر بها جميعاً».

وأضاف:«سعداء بإرسال المنتخب الفرح إلى كل السودان»، لافتاً إلى العمل الرائع للاعبين والجهاز الفني القدير الغاني كواسي أبياه.

وعن تصفيات المونديال، قال جعفر: «مشوار التصفيات ليس سهلاً، ولكنها ليست مستحيلة، نحن على قمة المجموعة، ونسعى لمواصلة التميز، وطموحنا التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخنا».

وختم:«نسعى لعودة الدوري السوداني من جديد، والفترة الحالية للعب في موريتانيا فترة مؤقتة من أجل أن نضمن مشاركة أنديتنا في مسابقات الكاف، ونسعى لإقامة مباريات الدوري السوداني داخلياً خلال الفترة المقبلة».

ويتأهب منتخب السودان لخوض نهائيات أمم أفريقيا للمرة العاشرة في البطولة القارية التي أحرز لقبها مرة واحدة عام 1970 على أرضه.

وبات السودان «سادس» المنتخبات العربية في نهائيات أمم افريقيا 2025، إلى جانب المغرب، مصر، تونس، الجزائر، جزر القمر، ويشارك في النهائيات القارية التي ستقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026,24 منتخباً.