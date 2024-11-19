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الرياضة

ماكلروي بطل الجولف يدعم الأعمال الخيرية مع فريق دبي للسلة

ماكلروي بطل الجولف يدعم الأعمال الخيرية مع فريق دبي للسلة
19 نوفمبر 2024 16:30

 

دبي (الاتحاد)
بعد ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه، عاد فريق دبي لكرة السلة إلى أرضه محققاً فوزاً كبيراً بنتيجة 91-76 على فريق كركا السلوفيني، وسط حماس جماهيري كبير. وشهدت المباراة حضور نجم الجولف الشهير روري ماكلروي، بطولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي»
وبعد مرور شهر على آخر مباراة لعبها الفريق في كوكا كولا أرينا، قدم الفريق أداءً قوياً، متعافين من هزيمة الأسبوع الماضي، ليحسنوا سجلهم في الدوري الأدرياتيكي إلى 7-2.
حضر المباراة أكثر من 3300 من مشجعي فريق دبي لكرة السلة، وكان بينهم أسطورة الجولف روري ماكلروي، الذي يُعرف بشغفه الكبير بكرة السلة. جاء ماكلروي إلى المباراة بعد ساعات فقط من فوزه ببطولة جولة دي بي ورلد وحصوله على لقب «السباق إلى دبي» للمرة السادسة في عقارات جميرا للجولف. شارك البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى في تحدي الرمية الحرة من منتصف الملعب، حيث كان يخطط للتبرع بمليون درهم للأعمال الخيرية في حال تسجيله، لكنه لم ينجح في محاولتين. 

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