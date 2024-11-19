15 لاعباً في قائمة منتخب السلة لمواجهتي لبنان والبحرين

علي معالي (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة على اختيار 15 لاعباً، لخوض مباراتي لبنان والبحرين في المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا، المقرر لها يوما 22 و25 من نوفمبر الجاري في دبي، وتضم قيس عمر، أحمد عبداللطيف، ومحمد عبداللطيف (شباب الأهلي)، راشد أيمن، محمد محمود بن خادم، عبدالعزيز خليفة (الوصل)، حسن عبدالله، مامادو ندياي، وحمد عاشور (النصر)، محمود وسيم، محمد محمود الهاشمي، وديماركو كريستيون (الشارقة)، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح)، وسيف أحمد الوهابي (الوحدة).

وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أن اختيار الـ 15 لاعباً جاء بعد معسكر صربي قوي، وقال: «لعبنا 3 مباريات مع فرق مختلفة المستوى، حققنا خلالها الفوز، ومعنويات الفريق عالية، وطموحاتنا كبيرة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحدياَ كبيراً لهذا الجيل من اللاعبين».

وقال: «يدخل المنتخب معسكراً داخلياً جديداً غداً الأربعاء، على أن يكون التدريب على فترتين صباحاً ومساءً، على صالة نادي شباب الأهلي، حتى موعد مباراة لبنان مساء الجمعة، ثم المباراة الثانية ضد البحرين يوم الاثنين المقبل».

وأضاف: «لا توجد أية إصابات بعد العودة من المعسكر الصربي، الذي حقق المطلوب منه بانسجام جميع العناصر التي لم تتواجد مع الفريق في معسكره الأول في دبي، وحرص الجهاز الفني خلال التدريبات والمباريات الودية في المعسكر على تطبيق ما نريده من هذه المرحلة التي تحظى باهتمام وتركيز كبيرين من كافة اللاعبين».