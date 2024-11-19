الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

15 لاعباً في قائمة منتخب السلة لمواجهتي لبنان والبحرين

15 لاعباً في قائمة منتخب السلة لمواجهتي لبنان والبحرين
19 نوفمبر 2024 16:00

علي معالي (أبوظبي)
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة على اختيار 15 لاعباً، لخوض مباراتي لبنان والبحرين في المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا، المقرر لها يوما 22 و25 من نوفمبر الجاري في دبي، وتضم قيس عمر، أحمد عبداللطيف، ومحمد عبداللطيف (شباب الأهلي)، راشد أيمن، محمد محمود بن خادم، عبدالعزيز خليفة (الوصل)، حسن عبدالله، مامادو ندياي، وحمد عاشور (النصر)، محمود وسيم، محمد محمود الهاشمي، وديماركو كريستيون (الشارقة)، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح)، وسيف أحمد الوهابي (الوحدة).
وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أن اختيار الـ 15 لاعباً جاء بعد معسكر صربي قوي، وقال: «لعبنا 3 مباريات مع فرق مختلفة المستوى، حققنا خلالها الفوز، ومعنويات الفريق عالية، وطموحاتنا كبيرة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحدياَ كبيراً لهذا الجيل من اللاعبين».
وقال: «يدخل المنتخب معسكراً داخلياً جديداً غداً الأربعاء، على أن يكون التدريب على فترتين صباحاً ومساءً، على صالة نادي شباب الأهلي، حتى موعد مباراة لبنان مساء الجمعة، ثم المباراة الثانية ضد البحرين يوم الاثنين المقبل».
وأضاف: «لا توجد أية إصابات بعد العودة من المعسكر الصربي، الذي حقق المطلوب منه بانسجام جميع العناصر التي لم تتواجد مع الفريق في معسكره الأول في دبي، وحرص الجهاز الفني خلال التدريبات والمباريات الودية في المعسكر على تطبيق ما نريده من هذه المرحلة التي تحظى باهتمام وتركيز كبيرين من كافة اللاعبين».

أخبار ذات صلة
ماكلروي بطل الجولف يدعم الأعمال الخيرية مع فريق دبي للسلة
منتخب السلة يُنهي معسكره الصربي بانتصار بـ«فارق نقطة»
كرة السلة
منتخب السلة
كأس آسيا للسلة
منير بن الحبيب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
اليوم 17:23
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
علوم الدار
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
اليوم 17:16
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
التعليم والمعرفة
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
اليوم 17:12
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
اليوم 17:03
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
الرياضة
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©