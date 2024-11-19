11 فريقاً في جائزة طيران الإمارات الكبرى للإبحار الشراعي



دبي (الاتحاد)

يستعد ميناء راشد لاستقبال منافسات سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي يومي السبت والأحد المقبلين، الذي يقام برعاية شركة «بي آند أو ماريناز»، ويعد المحطة الأولى لانطلاق موسم سباق سيل جي بي الذي سيتواصل على مدار عام عامل كامل، على أن يكون الختام في نوفمبر من العام المقبل في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الخامس من سيل جي بي، انطلاقة مشوقة بمشاركة 11 فريقاً وطنياً، بما في ذلك فريقا إيطاليا والبرازيل المملوكان لـ«مبادلة»، حيث ستدخل البرازيل التاريخ بمشاركة مارتين جرايل، بطلة الأولمبياد مرتين وأول قبطانة في سيل جي بي، بينما تطمح إسبانيا للدفاع عن لقبها، حيث ستواجه تحديات كبيرة في ظل وجود أقوى تشكيلة في تاريخ البطولة.

وتشهد مبيعات التذاكر إقبالاً كبيراً على تبقي أيام معدودة على انطلاق الحدث، مع تقديم خدمات ضيافة متميزة، وتجربة راقية، مع تذاكر ووترفرونت بريميوم التي تجمع بين إثارة السباق فائق السرعة وضيافة نيكي بيتش دبي المميزة.

وسيكون تيني تيمبا، أحد أبرز فناني الراب في بريطانيا، نجم الأمسية يوم السبت المقبل، بينما سيعتلي مغني السول وكاتب الأغاني الشهير كريج ديفيد المسرح مساء الأحد المقبل ليقدم عرضه الموسيقي المميز.

كما ستقام العروض الحية حصرياً في صالة ووترفرونت بريميوم، مع بثها على شاشات ضخمة في جميع أرجاء المكان لضمان استمتاع جميع الحاضرين بالأجواء الاحتفالية، وستستمر الأجواء الحماسية بفضل مجموعة من منسقي الأغاني (دي جي) الذين سيحافظون على الإثارة متقدة طوال الفعالية.

وسيتمتع الحضور بأنشطة متنوعة، مثل تجربة قيادة أحد قوارب السباق السريعة من طراز إف 50، واستخدام أجهزة محاكاة في الموقع، وخوض تحديات عضلية لاختبار القوة واللياقة أمام محترفي الفريق.