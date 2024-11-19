«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية» التي تقام بالتعاون مع المجلس، وينظمها نادي جست بادل الذي يستضيف الحدث في ملاعبه بميناء راشد، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير الموهوبين من منتسبي الدوائر الحكومية من الإماراتيين الذين يمارسون اللعبة وزاد عددهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من: فوزية فريدون، مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وأنور إدريسي، مدير نادي جست بادل، وآن جياو، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جريفين المشاركة في التنظيم، وهنري تشان، ممثل شركة كوك وان راعي البطولة، بحضور لاعب كرة القدم الفرنسي إبراهيم باه، واللاعب الأرجنتيني أدريان إدواردو فيرناندز اللذين حضرا المؤتمر ضيفي شرف، ولحبهما لرياضة البادل.

وقالت فوزية: «يسعدنا أن نتعاون مع نادي جست بادل الرائد لتنظيم هذه البطولة، تشكل هذه البطولة إضافة جديدة ومميزة لقائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي على مدار العام، يسر مجلس دبي الرياضي أن يدعم البطولة، لأنها تساهم في تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية الذي يحرص المجلس على تحقيقه لتوفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي، كما أن هذ البطولة تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون بين القطاع العام والخاص».

وأضافت: «رسخت رياضة البادل مكانتها في دبي بالانتشار الواسع والسريع واكتسبت شعبية كبيرة، حيث زاد عدد الملاعب المخصصة لرياضة البادل وانتشرت في كل مكان في دبي، وتشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً على ممارستها من مختلف الجنسيات والأعمار وجميع الفئات والمستويات البدنية، واستضافت دبي العديد من البطولات الكبرى، خلال السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال، وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وآخرها كانت بطولة بريمير دبي بادل 1، وغيرها التي شهدت مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم، وتابعها عدد كبير من الجمهور المحب لهذه الرياضة».

وقال أنور إدريسي: «يسرنا أن نعلن عن فتح باب التسجيل بداية من اليوم للمشاركة في بطولة (كأس البادل المفتوحة) أمام جميع المؤسسات الحكومية من إمارات الدولة كافة، وسيستمر التسجيل حتى يصل عدد المؤسسات المشاركة إلى 32 مؤسسة، وسيتم تحديدهم حسب أسبقية التسجيل، ويسمح لكل مؤسسة أن تضم 8 لاعبين من المواطنين الرجال، 6 منهم في الملعب، و2 احتياط، ولن يسمح بمشاركة اللاعبين المحترفين المسجلين في الأندية أو اتحاد البادل، أي أن عدد اللاعبين سيصل إلى 300 لاعب إماراتي من الهواة، وستقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، وخروج المغلوب».